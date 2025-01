Qui Senigallia. "La Vigor uscirà dal momento no»

Ancona-Vigor è un derby che non annoia mai. Lo si è detto tante volte: spettacolo in campo e rispetto sugli spalti, merito della maturità di entrambe le tifoserie.

Senza ombra di dubbio però, la Vigor non è quella dell’andata, mentre la formazione di Gadda è cresciuta esponenzialmente.

A questo punto, chi meglio di un ex di entrambe le squadre può inquadrare la situazione? Luca Bartolini è anconetano ed è stato protagonista con la squadra della sua città nella stagione 2019/20, ma anche nella spiaggia di velluto si è tolto delle belle soddisfazioni vincendo il campionato di Eccellenza agli ordini di Clementi nel 2022. Oggi è un giocatore dell’Aurora Treia, girone B di Promozione, ma segue molto da vicino la quarta serie. "Siamo di fronte ad una situazione molto particolare: l’Ancona, eccezion fatta per lo scivolone contro la Fermana, sta vivendo un ottimo momento. Il pareggio di Chieti lo dimostra: al di là dell’andamento della gara, non è facile fare punti all’ Angelini".

L’opinione di Luca Bartolini sulla squadra di Gadda è più che condivisibile, ma l’esterno dorico si sofferma anche su un altro grande amore calcistico, ovvero la Vigor. Da sempre legato all’ambiente senigalliese, appena ne ha l’occasione, corre al "Bianchelli" per godersi le partite degli ex compagni.

"La situazione in casa è Vigor è ben diversa: la vittoria manca da tanto tempo ed anche con il nuovo mister i risultati non sono arrivati - continua Bartolini -. Ad Avezzano la sconfitta è maturata in seguito ad un episodio sfortunato, fatico ad esprimermi, invece, sulla gara di domenica scorsa contro l’Isernia perché non ho avuto modo di vederla. Senza ombra di dubbio però, 2 settimane di lavoro sono poche per riuscire ad imporre il proprio credo calcistico, quindi Antonioli ha bisogno di tempo - aggiunge -. Spero con tutto il cuore che la Vigor torni ad occupare le posizioni di classifica che competono ad una società così importante. Conosco tanti ragazzi del gruppo rossoblu, posso assicurare che oltre ad essere ottimi calciatori, sono uomini veri, persone serie che meritano ogni fortuna. Di sicuro usciranno tutti insieme da questo momentaccio".

Bartolini, giustamente, non si sbilancia sul risultato, in compenso sarà al "Del Conero" per godersi la gara del cuore. "Si sarò allo stadio, andrò a godermi la partita in tribuna - conclude il giocatore anconetano -. Spero che il pubblico si diverta, al di là del risultato mi auguro di vedere tanti gol".

Arrivano intanto le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti in vista del derby.

La prevendita è attiva da ieri pomeriggio a partire dalle ore 18. Il prezzo del biglietto del Settore Ospiti (Curva Sud) sarà di 12 euro (più i diritti di prevendita). I bambini sotto i 12 anni dovranno acquistare un biglietto d’ingresso al costo di 1 euro (più i diritti di prevendita). La capienza del settore ospite è di 1000 posti.

I tagliandi sono acquistabili esclusivamente online attraverso il circuito CiaoTickets. Il botteghino ospite resterà chiuso il giorno della gara.

Nicolò Scocchera