Bundesliga, 27esima. Il Bayern ko col Borussia e il Leverkusen vince: titolo vicinissimo

Milano, 1 aprile 2024 - Tredici punti. Tanto è distante il Bayern Leverkusen dal Bayern Monaco a sette giornate dalla fine. Alla macchina perfetta di Xabi Alonso mancano gli ultimissimi metri per vincere la Bundesliga 2023/2024, dato il successo in rimonta contro l'Hoffenheim, grazie alle reti di Andrich all'88' e di Schick al 91', e la contemporanea sconfitta del Bayern nel Der Klassiker contro il Borussia. Dopo il ko con i gialloneri, anche il tecnico dei bavaresi Tuchel non ha lasciato spazio all'immaginazione e alla speranza: "Il campionato? E' perso, non ho più speranza. [...]. Congratulazioni al Bayern Leverkusen". Ripercorriamo tutti i match del fine settimana.

Tutti i match del weekend

Ventisettesima giornata che si è aperta sabato, con la netta vittoria del Friburgo per 0-3 contro il Borussia Monchengladbach. Gli uomini di Streich indirizzano la partita al 7' con la rete di Gregoritsch che chiude sul secondo palo con il mancino da distanza ravvicinata. In avvio di ripresa il Friburgo raddoppia con Rohl che segna con un pregevole diagonale destro. Dieci minuti più tardi gli ospiti mettono in cassaforte il match: al 57’ Eggstein pesca Ritsu Doan che cala il tris. Pari senza reti tra Eintracht Francoforte e Union Berlino: partita giocata a ritmi bassi e con poche occasioni sia da una parte che dall'altra. Il Bayern Leverkusen vince contro l'Hoffenheim per 2-1 con una rimonta incredibile. Nonostante il controllo del match, le Aspirines finiscono sotto alla mezz'ora con la rete di Beier dopo un bell'uno-due con Weghorst. Nel secondo tempo è assedio Bayern: Frimpong, Grimaldo, Borja Iglesias e compagni le provano tutte. A due dalla fine Andrich riesce a riportare l’incontro in equilibrio, poi all'ultimo minuto di recupero Tella fa una grande giocata, si libera di un uomo, mette dentro il pallone e sbuca Patrick Schick che regala il successo ai suoi. Il Wolfsburg vince contro il Werder Brema per 0-2. La gara cambia al 43' con l'espulsione di Jung per fallo da ultimo uomo e Werder in 10. Nel recupero della prima frazione Lacroix ci mette il piedone sugli sviluppi di calcio d'angolo e fa 0-1. Al 76’ viene ristabilita la parità numerica: proprio Lacroix si fa cacciare fuori anche qui per fallo da ultimo uomo. All’84’ Lovro Majer chiude la pratica, siglando il 2-0 finale con la botta di sinistro dal limite. Pari senza reti tra Lipsia e Mainz, con i padroni di casa che prima si vedono negare un rigore dal Var, poi annullare la rete del vantaggio. Gli uomini di Marko Rose le provano tutte, ma il Mainz porta via un punto importante. Nella serata di sabato il Bayern Monaco perde contro il Borussia Dortmund nel Klassiker. Al 10’ i gialloneri ripartono velocemente con Brandt e Adeyemi che segna la rete del vantaggio in diagonale. I bavaresi ci provano con Kimmich,e Sané, mentre Kane viene ben contenuto dalla difesa. La squadra di Tuchel si salva grazie a Ulreich che para su Matsen e Nmecha, poi nel finale in contropiede subisce il gol che chiude il match con Sancho che inventa per Haller che regala il pallone a Ryerson per il facile 0-2. Sorride il Borussia, ancor di più il Leverkusen. Domenica di Pasqua con tre pareggi. Augsburg e Colonia si dividono la posta in palio grazie alle reti di Maier al 18' e poi il pareggio ospite firmato Selke al 33'. Spettacolo tra Stoccarda e Heidenheim: dopo un primo tempo opaco, chiuso in vantaggio dai padroni di casa grazie al solto Guirassy, succede di tutto nella ripresa. Al 53' Stiller fa 2-0, gol e assist, tempo nove minuti che Nubel è sfortunato e la palla gli carambola addosso e poi alle sue spalle per il 2-1. In un minuto Kleindienst gela tutta la Mercedens-Benz Arena: prima fa pari all'84', poi male la difesa dello Stoccarda e gol del 2-3 all'85'. Forcing finale degli uomini di Hoeness che giocano gli ultimi due minuti con un uomo in più dato il rosso a Dovedan al 96'. All'ultimo respiro Deniz Undav segna la rete del definitivo 3-3. Nel match salvezza tra Bochum e Darmstadt i padroni di casa si fanno rimontare le due reti segnate da Philipp Hoffmann nel primo tempo. Nella ripresa Starke al 62' e Vihelmsson al 76' fanno pari e negano tre punti che sarebbero stati fondamentali al Bochum in ottica permanenza in Bundesliga.

La classifica dopo 27 giornate

1) Bayern Leverkusen 73

2) Bayern Monaco 60

3) Stoccarda 57

4) Borussia Dortmund 53

5) Lipsia 50

6) Eintracht Francoforte 41

7) Augsburg 36

8) Friburgo 36

9) Hoffenheim 33

10) Werder Brema 30

11) Heidenheim 30

12) Union Berlino 29

13) Borussia Monchengladbach 28

14) Wolfsburg 28

15) Bochum 26

16) Mainz 20

17) Colonia 19

18) Darmstadt 14