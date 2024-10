Bundesliga, pari Leverkusen e Bayern Monaco: Borussia al tappeto

Milano, 8 ottobre 2024 – Non il miglior modo di affrontare la pausa per le nazionali per quanto riguarda le tre grandi del calcio tedesco. Nella sesta giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund perde 2-1 in casa dell'Union Berlino, mentre fanno poco meglio Leverkusen e Bayern. La squadra di Xabi Alonso pareggia 2-2 contro l'Holstein Kiel, mentre i bavaresi chiudono un pirotecnico 3-3 a Francoforte contro l'Eintracht. Chi sorride è il Lipsia che si impone di misura sul campo dell'Heidenheim. Ripercorriamo le sfide del weekend.

Le partite della sesta giornata

Sesto turno di Bundesliga che comincia venerdì dalla SGL Arena dove l'Augsburg si impone contro il Borussia Monchengladbach. La partenza è non è un granché, ma al 38' passano i padroni di casa con Keven Schlotterbeck. Per dare maggior ritmo all'incontro Thorup e Seoane Castro mettono mano alle rispettive panchine e il tecnico dell'Augsburg pesca giusto perché Alexis Claude-Marice fa 2-0 al 65'. Poco dopo riapre tutto Tim Kleindienst, ma nel finale i padroni di casa tengono botta e portano via i tre punti. Si passa a sabato con il Firburgo che vince a casa del Werder Brema. A un quarto d'ora dalla fine, Doan punta l'area, si sposta la palla sul sinistro e segna anche grazie alla deviazione di Friedl che mette fuori causa Zetterer. Crollo verticale del Borussia che perde contro l'Union 2-1. I padroni di casa partono bene: al 26', Schlotterbeck commette fallo in area e Vogt non sbaglia, poi poco prima della pausa Vertessen fa 2-0. In fiducia l'Union, male il Borussia che prova a tirarsi su con Ryerson, ma deve comunque inchinarsi agli avversari. Non va troppo meglio al Bayern Leverkusen che pareggia 2-2 contro la neopromossa Holstein Kiel, ma a lasciare perplessi è il modo in cui gli uomini di Xabi Alonso si sono fatti raggiungere. Al 4', Wirtz guida il contropiede e serve Palacios, assist per Boniface, match winner coi rossoneri, e 1-0. Passa pochissimo e l'assistman sul vantaggio si ripete, ma stavolta serve a Hofmann il raddoppio. E al 26', ancora Boniface si vede annullare il possibile 3-0 per fuorigioco. Di fatto, una sola squadra in campo alla BayArena. Poi però le cose cambiano nel secondo tempo: gli ospiti la riaprono al 50' con Geschwill e, infine, la pareggiano: al 69', Frimpong commette fallo in area e Arp, dal dischetto, fa 2-2. Anzi, Xabi Alonso deve ringraziare il suo portiere Hradecky che evita il clamoroso 3-2 per il Kiel. Sconfitta casalinga per il St.Pauli contro il Mainz. Apre le danze Bukardt dopo 5 minuti, poi il raddoppio arriva al 16' con Sieb che spinge in porta il pallone recuperato da Amiri. Al 62' ancora Amiri in versione assistman e a fare doppietta è Bukardt. Ne fa tre anche il Wolfsburg contro il Bochum in trasferta. Tomas (21') e Wind (37') regalano il doppio vantaggio agli ospiti, che però rischiano nella seconda metà della ripresa. Boadu, infatti, segna al 72' e accorcia le distanze, poi lo stesso Wind sbaglia un calcio di rigore per poi segnare la sua personale doppietta sulla ribattuta. Tre partite la domenica, con il meglio che arriva alla fine. Stoccarda e Hoffenheim pareggiano 1-1 con le reti di Gendrey, vecchia conoscenza della Serie A (del Lecce in particolare) al minuto 44' e poi di Demirovic a tempo scaduto che segna al 99' su ibattuta del calcio di rigore da lui claciato e sbagliato (parata di Baumann). Il Lipsia si impone di misura sul campo dell'Heidenheim grazie alla rete bellissima di Lois Openda, dopo che è stato annullato un gol poco prima a Sesko. In chiusura il pirotecnico 3-3 tra Eintracht Francoforte e Bayern Monaco. Gara che si sblocca al 15' con Thomas Müller che fa da sponda per Kim Min-jae e ispira il vantaggio su azione da corner. Risponde subito l'Eintracht, che pareggia al 23' con la sgroppata di Marmoush sull'assist di Knauff. Muller va vicino alla doppietta, ma a segnare sono i padroni di casa con Ekitiké su assist di Marmoush che trova il modo di mettere lo zmapino anche su questo gol. Bastano tre minuti per il pari del Bayern: lo firma Upamecano da distanza ravvicinata (38'). Nel secondo tempo i bavaresi passano subito in vantaggio con Olise che si mette in proprio e al 53' fa 2-3. Continua, nonstante i tre gol subiti, la giornata di grazia del portiere Kaua Santos che salva i suoi in un altro paio di circostanze. Poi, in pieno recupero, Dina Ebimbe porta via palla, serve Marmoush che fa doppietta e gela il pubblico del Bayern arrivato a Francoforte, per la gioia dei padroni di casa.