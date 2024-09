Bundesliga, terza giornata: poker di Dortmund e Leverkusen, il Bayern esagera e ne fa sei

Milano, 16 settembre 2024 - Nella terza giornata di Bundesliga non sbagliano le grandi di Germania: vincono, anzi stravincono, Borussia Dortmund, Leverkusen e Bayern Monaco rispettivamente contro Heidenheim, Hoffenheim e Holstein Kiel. Chi frena è il Red Bull Lipsia che non va oltre lo 0-0 contro l'Union Berlino. Negli altri campi successi per il Friburgo di Vincenzo Grifo e compagni contro il Bochum, bene anche Eintracht Francoforte e Werder Brema che vincono in trasferta contro Wolfsburg e Mainz. Ripercorriamo le gare della terza giornata.

Tutte le sfide della terza giornata

Terzo turno di Bundesliga che si è aperto con l'anticipo del venerdì tra Borussia Dortmund e Heidenheim, vinto dai gialloneri per 4-2. I padroni di casa partono forte e all'11' passano: Adeyemi serve Malen, il cui rasoterra buca Muller. L'Heidenheim accusa il colpo e incassa anche il 2-0 al 17': l'assist geniale è di Brandt il gol di Adeyemi. Gli ospiti si scorllano la tenisone di dosso e accorciano con Pieringer, ma il Borussia rimette subito due reti di distanza con il gol di Adeyemi che fa doppietta. Nella ripresa il Dortmund spinge ancora, sfiorando il gol con Adeyemi e Guirassy. L'Heidenheim si difende e con un pizzico di fortuna sul poker annullato a Sabitzer e colpisce grazie al rigore trasformato da Breunig al 75'. Rigore da una parte e dall'altra perché alla fine il poker arriva e lo segna, dal dischetto, Emre Can. Nella giornata di sabato il Bayern Monaco si riprende la vetta della classifica e lo fa con un roboante 1-6 contro l'Holstein Kiel. I padroni di casa si ritrovano infatti sotto di un gol dopo appena quindici secondi: un buco clamoroso della difesa spalanca le porte all’1-0 di Musiala, Un altro errore incredibile della difesa del Kiel al 7’ permette a Gnabry di recuperare palla e a Kane di firmare l’immediato 2-0. La sagra degli errori, o meglio orrori, difensivi continua e c'è la terza rete per il Bayern Monaco al 13’: giocata di Musiala e autogol di Remberg. Al 24’ Gnabry colpisce quindi un palo, mentre Kane fa 4-0 al 43’, timbrando la doppietta personale. Al rientro dagli spogliatoi traversa di Pichier per i padroni di casa, mentre a segnare ci pensa il Bayern con Olise che trova il primo gol in Bundesliga. Nel finale gol della bandiera di Gigovic, ma Kane al 91' porta a casa il pallone fissando il punteggio sul 1-6. Vince anche il Bayern Leverkusen in casa dell'Hoffenheim. Stappa la partita Terrier che chiude il contropiede lanciato da Boniface. Il Leverkusen gioca in scioltezza e, alla mezz’ora, trova anche il raddoppio con Boniface: il nigeriano regge il duello fisico con Prass e poi buca Baumann. Nonostante il controllo totale delle Aspirines l’Hoffenheim trova una fiammata improvvisa che riapre il risultato: Kramaric inventa e Berisha segna al 38’, con una gran giocata al limite dell’area piccola. Il tedesco qualche istante dopo realizza anche il clamoroso pareggio, ma la rete viene subito annullata per fuorigioco. A chiudere la partita nella ripresa ci pensa allora Wirtz al 72’: dopo richiamo del Var, l’arbitro assegna un rigore al Leverkusen e il tedesco fa 3-1 dal dischetto. Passano tre minuti e Boniface fa doppietta per il 4-1 finale. Pareggio senza reti tra Lipsia e Union Berlino, nonostante le occasioni avute da Xavi Simons nel primo tempo e Openda nel secondo gli uomini di Marco rose devono accontentarsi di un punto. Vince il Friburgo contro il Bochum per 2-1. Nonostante il bell'avvio dei padroni di casa sono gli ospiti a sbloccare il match con Boadu. Nella ripresa i bianconeri la ribaltano nel giro di tre minuti, a cavallo tra il 58' e il 61', sale in cattedra Adamu che ne fa due, il primo con assist di Grifo. Al 72’ il Bochum trova la forza per ripareggiare il match con Daschner, ma la sua rete non viene convalidata per un fallo di mano. Chiudono la giornata di sabato due vittorie esterne: quella dell'Eintracht Francoforte in casa del Wolfsburg per 1-2 grazie alle reti di Omar Marmoush che prima sblocca il match e poi riporta in vantaggio i suoi dopo il pari di Baku; in seconda battuta quella dello Stoccarda a casa del 'Gladbach con Demirovic che ne fa due dopo le reti di Undav e, per i padroni di casa, Pléa. Nelle ultime due gare della domenica, l'Augsburg regola 3-1 il St. Pauli, apre la partita Wolf, poi raddoppia Tietz, gli ospiti rientrano al 74' con Boukhalifa, ma in pieno recupero Kabadayi mette la parola fine sul match. Successo anche per il Werder Brema a Magonza: dopo otto minuti rigore trasformato da Duckshu, ma alla mezz'ora Jae-sung fa 1-1. Nel secondo tempo le cose non si mettono benissimo per gli ospiti che restano in dieci a causa del rosso a Marco Friedl al minuto 60', ma nove minuti dopo Kohn trova il gol partita.