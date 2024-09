Buona la prima. La Pro Sesto riparte con un tris in casa alla Casatese Merate

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Al Breda la rincorsa verso la serie C è cominciata con il piede giusto per la Pro Sesto che ha strapazzato per 3-1 la Casatese Merate. Gli uomini guidati in panchina da Daniele Angellotti hanno fatto capire con quale piglio intendono affrontare la discesa negli inferi della D dopo la deludente stagione scorsa. In vantaggio al 35’ proprio i padroni di casa con la rete messa a segno da Busatto per la gioia dei propri sostenitori in tribuna. Poi la partita si decide nella ripresa. Gli ospiti riescono a pareggiare provvisoriamente i conti con il talentuoso Isella al 25’. Raggiunta sul pari la Pro Sesto cambia marcia e si adopera per far suo questo primo incontro stagionale. Così il vantaggio è prontamente ristabilito 8’ più tardi grazie a Clerici. Il sigillo definitivo alla partita viene posto da Djoulou, entrato dalla panchina, quando mancano sul cronometro otto minuti alla conclusione del tempo regolamentare. In conferenza il mister della Pro Sesto, Angellotti, conferma che questa è la strada da seguire: "L’idea è quella di giocare sempre, di provare a costruire qualcosa nel tempo e sfruttare le qualità e le caratteristiche dei ragazzi. La squadra non ha mai avuto paura dopo l’1-1, c’era tutto il tempo. Essere riusciti a segnare prima dell’acqua forte, è stato determinante. Sono contento per i ragazzi".

