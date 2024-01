Caccia al nuovo Gatti. Da Raimondo a D’Andrea. Quanti talenti da lanciare

Chi sarà il nuovo Gatti? Quali sono i nomi giovani che arrivano dalla B e della terza serie che possono fare il salto di almeno una categoria nel mercato di gennaio? La sessione invernale delle trattative si preannuncia effervescente. Scopriamo i millennial che interessano parecchi club. Alcune trattative sono avviatissime.

DALLA B ALLA A

Segnatevi questo nome: Antonio Raimondo, 19 anni centravanti ravennate del Bologna che è sempre proprietario del cartellino (è in prestito secco alla Ternana). Sette gol in 19 presenze tutti segnati in trasferta con gli umbri. Grandissimo fiuto del gol. E’ passato in Romagna nelle giovanili di Cervia e Azzurra Ravenna, le società dove si sono formati anche Casadei e Giovane (altro emergente di cui parleremo). Raimondo costa già 3 milioni di euro.

Ne vale quattro volte tanto Adrian Bernabè, spagnolo, centrocampista ma anche stoccatore della capolista Parma (6 gol e 5 assist in 22 gare tra campionato e Coppa Italia). Può fare la mezzala, ma anche il trequartista e ha avuto esperienze a Barcellona e al City. Sassuolo e Torino lo inseguono, ma anche Juve e Milan si sono mosse. Nel Parma capolista gioca (bene) anche Alessandro Circati (2003) doppio passaporto italiano e australiano. 25 anni dopo ha vestito quella maglia del padre Gianfranco che fu a sua volta difensore centrale dei ducali e di Modena e Salernitana. E’ nato a Fidenza, ma quando aveva un anno la famiglia andò a Perth dove papà giocava e ora allena. Alessandro era destinato al Leicester, ma l’affare saltò per la Brexit che lo ha reso extracomunitario. Nelle due società romagnole dove è cresciuto Raimondo è stato forgiato anche Samuel Giovane (2003) centrocampista che l’Ascoli ha preso dall’Atalanta ed è capitano della Under 19 azzurra. E’ un catalizzatore di palloni davanti alla difesa.

Decisamente più frizzante Luca D’Andrea (2004), napoletano che al Catanzaro è folletto imprendibile sulla fascia destra. Il Sassuolo (che è proprietario) medita di riprenderselo anche subito, soprattutto se partirà Berardi.

Il calcio europeo Sebastiano Esposito (2002) lo ha già assaggiato esordendo con l’Inter in Champions a Dortmund e segnando in serie A al Genoa. Poi ha girovagato con Spal e Venezia, ha tentato fortuna all’estero con Basilea e Anderlecht. Ora fa faville alla Sampdoria e il grande calcio può accoglierlo di nuovo. Come Claudio Cassano (2003) trequartista del Cittadella ma di scuola Roma (pugliese anche lui ma niente a che vedere con Antonio). Inventa e segna.

DALLA C ALLA B

Il portiere del Potenza Manuel Gasparini è a un passo dal Pisa che lo prenderà bruciando SudTirol e Brescia.

Il nazionale Under 19 albanese nato ad Ancona Christian Shpendi (2003) è il miglior attaccante del girone B con la capolista Cesena e potrebbe raggiungere il gemello Stiven che dai bianconeri la scorsa estate è passato all’Empoli. Ma per lui si sta scatenando un’asta tra Sampdoria e Pisa.

Il difensore centrale più appetito della serie C è Marco Bellich (’99) che nella capolista del girone sud Juve Stabia oltre a essere invalicabile ha segnato già 5 gol: se lo contendono Bari e Cosenza.

E’ esploso tardi anche Tommaso Fumagalli (2000). Nella Giana Erminio era partito da punta esterna, ma ora sfodera doti da bomber vero (11 gol nell’andata). Due ragazzi che sono passati dalla Spal sono un rimpianto per gli estensi.

L’esterno offensivo Antonio Fiori (2003) è una nota lietissima del Mantova autentica sorpresa del girone A dove sta dominando.

Il lettone Georgi Tunjov (2001) è centrocampista tecnico e potente (15 partite, 6 gol a Pescara) piace tantissimo in cadetteria all’Ascoli.

Nel Pontedera che lancia giovani a raffica uno dei più positivi è Samuele Angori (2003) che sa fare bene l’esterno basso o alto a sinistra. Torino e Perugia dove è transitato non hanno capito il suo valore.