Caccia al rinforzo. Gubellini e Cirillo:. San Donato si muove

Il giorno dopo la vittoria al "Pianigiani" contro l’Aquila Montevarchi, il San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci ha annunciato altri arrivi. Dopo quello di mercoledì scorso del difensore Lorenzo Cellai, alla rosa del tecnico Vitaliano Bonuccelli sono stati aggiunti il centrocampista Cesare Cirillo (2006) proveniente dal Poggibonsi e l’attaccante Matteo Gubellini (200) arrivato dalla squadra Città di Varese, con un trascorso in diverse squadre di serie D, con il Cjarlins Muzane, Gladiator, Calvina, Pro Gorizia, Levico Terme, Torviscosa e il Sora. "Sono stati inserimenti necessari in quanto in difesa con l’infortunio di Cecchi siamo un po’ contati – spiega il tecnico gialloblù, Bonuccelli – Cellai essendo stato liberato dal Follonica Gavorrano ha debuttato nel finale domenica contro il Montevarchi. Invece, Gubellini che ha un turno di squalifica da scontare, sarà disponibile alla ripresa del campionato". La prossima trasferta di Flaminia diventa una tappa fondamentale per la risalita, è d’accordo? "Direi di sì. Con questo ultimo successo casalingo dobbiamo aumentare quella determinazione necessaria per affrontare la trasferta molto a rischio di Civita Castellana".

ECCELLENZA

Colpo di scena, ieri sera, in casa Rondinella. Il club ha esonerato l’allenatore, Enrico Gutili. Sulla panchina è in arrivo l’ex Figline, Tronconi.

Giovanni Puleri