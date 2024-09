Cagliari-Empoli 0-2, Colombo ed Esposito firmano il colpo esterno dei toscani

Cagliari, 20 settembre 2024 – Continua la straordinaria corsa dell’Empoli di D’Aversa – all’esordio sulla panchina toscana dopo la lunga squalifica –, che coglie la seconda vittoria stagionale sbancando 2-0 l’Unipol Domus di Cagliari e mantiene intonsa la casella sconfitte agganciando il Napoli al secondo posto in classifica, a quota nove punti. Crisi nera, invece, per il Cagliari ancora a secco di vittorie: a spezzare l’equilibrio dopo una prima mezz’ora giocata a ritmi blandi e avara di emozioni, ci ha pensato Lorenzo Colombo che ha raccolto il filtrante di Anjorin e ha siglato l’1-0 superando Scuffet. Un vantaggio che ha facilitato e non poco le cose per gli uomini di D’Aversa, i quali ad inizio ripresa, al 49’, hanno chiuso i conti trovando il raddoppio con Esposito, lesto ribadire in rete una respinta del portiere avversario su un suo stesso tiro. Un colpo durissimo per il Cagliari che in chiusura di primo tempo aveva cercato di reagire e che nella ripresa ha nuovamente – ma in maniera troppo timida – cercato di rimettere tutto in discussione soprattutto con Gaetano, il più positivo tra gli innesti di Nicola.

Primo tempo

È la paura di commettere errori e di subire gol a farla da padrona e ad attanagliare i giocatori in una prima mezz’ora di gioco giocata senza sussulti e a ritmi decisamente blandi da entrambe le squadre, che cercano di impostare ma difettano sul piano della cattiveria e della concretezza. Piuttosto velleitari, infatti, il tentativo di Pezzalla finito sull’esterno della rete da una parte e quello di testa di Piccoli – anticipato peraltro di un soffio da Glichidze – dall’altra. Per sbloccare la gara serve allora un guizzo, il primo di serata, che arriva al 33’ al culmine di un’azione tutta sviluppata in verticale: dopo uno buono scambio da Esposito ed Henderson, Anjorin – senza dubbio tra i più positivi dello scacchiere toscano nei primi 45’ – riceve palla e fa partire un perfetto filtrante per Colombo che scatta sul filo del fuorigioco e in diagonale insacca l’1-0 alle spalle di Scuffet. Una forte scossa per il Cagliari che nel finale di tempo riesce però a reagire e a farsi vedere con pericolosità dalle parti di Vasquez: al 39’ è Luvumbo a presentarsi a tu per tu con l’estremo difensore empolese che con grande tempisto anticipa l’angolano per poi superarsi al 39’ quando neutralizza il potente mancino scoccato da Deiola dal cuore dell’area salvando il vantaggio biancazzurro di metà gara.

Secondo tempo

La novità di inizio ripresa è l’ingresso in campo nelle file del Cagliari di Pavoletti, entrato al posto di uno spento Makoumbou per dare maggior fisicità all’attacco rossoblù. È però la squadra di D’Aversa a ripartire con miglior piglio e a trovare il raddoppio dopo appena 4’ grazie a Sebastiano Esposito che, dopo aver raccolto un perfetto cambio di direzione di Pezzella, prima ci prova con un diagonale destro e poi ribadisce in rete con il mancino la respinta di Scuffet. Con il suo Cagliari spalle muro, Nicola rimescola le carte passando al 3-4-1-2 con Azzi al posto di Augello e Viola a supporto delle punte Pavoletti e Piccoli. Lo spartito di gara non sembra però cambiare, perché l’Empoli, forte del doppio vantaggio, riesce a tenere sotto controllo senza particolari affanni i ritmi di gioco fino all’ingresso di Gaetano, il quale alla prima occasione sfiora il gol con una girata che finisce di un soffio sopra la traversa. D’Aversa decide allora di gettare in mischia le forze fresche di Solbakken e Cacace, i quali confezionano al 73’ il 3-0 siglato da quest’ultimo ma l’azione viene fermata perché viziata dalla posizione di fuorigioco di Esposito. Regolare, invece, l’azione che all’82’ porta Esposito a un passo dal tris con un tiro a rientrare decisamente velenoso e finito a pochi centimetri dal palo sinistro della porta difesa da Scuffet. Il finale diventa di fatto pura amministrazione per la formazione toscana che, restando arroccata nella propria metà campo, si copre con estrema attenzione correndo qualche rischio di troppo sull’ennesima occasione di Gaetano, in pieno recupero, e dando spazio anche a De Sciglio – all’esordio in biancazzurro – e Pellegri.

Il tabellino

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin (dal 71’ Gaetano), Makoumbou (dal 46’ Pavoletti), Augello (dal 60’ Azzi); Luvumbo (dal 60’ Viola), Piccoli (dal 75’ Lapadula). All. Nicola

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (dall’89’ De Sciglio), Henderson, Grassi (dal 72’ Cacace), Pezzella; Esposito (dall’89’ Pellegri), Anjorin (dal 58’ Haas); Colombo (dal 72’ Solbakken). All. D'Aversa

Marcatori: Colombo (33’), Esposito (49’).

Note – Ammonizioni: Colombo, Gyasi, Pavoletti.