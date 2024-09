Il Cagliari al fantacalcio: i titolari, chi comprare, chi evitare

Milano, 27 agosto 2024 - Ci sono eredità pesanti, ma quella che Sir Claudio Ranieri ha lasciato a Cagliari è un po' più pesante di altre. A raccoglierla però c'è un allenatore che non si è mai tirato indietro, soprattutto in situazioni di difficoltà, a volte estrema. Un maestro nelle salvezze, a volte inaspettate, capaci di entrare subito nei cuori della tifoseria, insomma un po' come Ranieri. A Cagliari è arrivato Davide Nicola e, quest'anno, per salvare gli isolani avrà a disposizione un'intera stagione e non metà. I rossoblù non sono cambiati tanto rispetto alla passata stagione e, dunque, se già la salvezza ottenuta da Ranieri aveva il sapore di miracolo, quest'anno Nicola ne dovrà fare un altro. Al momento in Sardegna sono arrivati solamente Piccoli, che andrà a fare coppia davanti con Luvumbo, Zortea che si prenderà la fascia e Luperto in difesa. Nicola riparte dai dettami lasciati da Ranieri, apportando solo qualche piccola modifica. Non aspettatevi un Cagliari offensivo e fantasioso, bensì una squadra pragmatica che vuole solo arrivare a 40 punti ( il minimo indispensabile) per salvarsi il prima possibile.

La formazione titolare e i tiratori dei calci piazzati

L'obiettivo è avere un Cagliari solido, più funzionale che bello, con giocatori che abbiano voglia di sacrificarsi per la maglia, dando tutto in campo. Lo schieramento iniziale di Nicola sarà un 3-5-2 con i centrocampisti pronti a pressare molto e, non appena conquistata palla, verticalizzare per la velocità degli attaccanti. In porta c'è Simone Scuffet, che dopo aver iniziato da riserva la scorsa stagione, si è giocato bene le sue carte e ora avrà la sua chance. Davanti a lui Zappa, Mina e Luperto compongono la linea a tre. Mina guiderà i compagni, mentre l'affidabile Luperto Nicola se lo è portato dietro dopo la parentesi a Empoli. Gli esterni, che avranno l'arduo compito di farsi trovare sia in attacco che in difesa per chiudere una linea a cinque in fase di non possesso, saranno Augello a sinistra (con Felici pronto a subentrare spesso) e a destra più Zortea di Azzi, anche se i due si alterneranno tanto. Sarà richiesta grande corsa ai due laterali e, quindi, Nicola anche durante la partita li cambierà spesso. In mezzo al campo, aspettando il rientro di Makoumbou (out fino alla quarta giornata per un affaticamento ai flessori della coscia destra) il vertice basso lo farà Prati, con Marin e Deiola ai suoi lati. Dalla panchina sono pronti l'ex Torino e Atalanta Adopo, oltre ai soliti Jankto e Viola un usato sicuro che possono ritagliarsi i loro minuti (il primo nel caso ci sia da difendere il risultato, il secondo decisamente più votato all'attacco). Davanti un posto è di Zito Luvumbo, l'altro sarà di Matteo Piccoli. Partono dalla panchina Lapadula e Pavoletti, espertissimo nel gol pesanti negli ultimi minuti, e ancor più indietro nelle gerarchie c'è il giovane Kingstone Mutandwa che l'anno scorso ha segnato il primo gol in Serie A in un Cagliari-Fiorentina.

Calci piazzati: Nicolas Viola (se in campo), Razvan Marin

Rigori: Gianluca Lapadula (se in campo) Nicolas Viola (se in campo), Razvan Marin

I consigliati

L'obiettivo resta la salvezza e questa passerà soprattutto dei gol di Zito Luvumbo e le corse di Nadir Zortea, i due consigliati del Cagliari. L'attaccante può migliorarsi rispetto alla stagione passata chiusa con 4 gol e 5 assist e come 5° slot in attacco va più che bene visto che non è tanto incline a infortuni e il posto da titolare è assicurato. L'esterno è quello che può darvi di più a livello di bonus: ha una buona attitudine offensiva e, come già visto in passato, arriva spesso in zone pericolose per crossare.

Le scommesse

Oltre a esterni e attaccanti, per salvarsi il Cagliari avrà bisogno di solidità difensiva e quindi delle buone prove di Yerry Mina e Sebastiano Luperto. Certo, non sono propriamente le due giovani scommesse da scoprire data l'età di entrambi, ma con pochi crediti potreste ritrovarvi con un giocatore capace di portare a casa spesso (ben più del previsto) un 6 o anche 6,5. Ovviamente, sono sconsigliati in coppia, uno va più che bene come quinto o sesto slot in leghe a otto. Tra i due, visto l'impatto che ha avuto l'annata precedente rivoluzionando completamente la difesa del Cagliari, più consigliato Mina.

Chi evitare

L'arrivo di Zortea ha tolto il posto a Gabriele Zappa che, assieme a Gianluca Lapadula, sono gli sconsigliati del Cagliari. Il classe 1999 ora è la prima alternativa sulla fascia e data la sua grande sofferenza in fase difensiva, può trovare poco spazio con Nicola che la cura quasi maniacalmente. In più, come alternativa, lo insidia anche Hatzidiakos. Ora viene provato da braccetto, ma quanto può durare?. Per quanto riguarda l'attaccante, l'anno scorso ci si aspettava di più, veniva da 25 gol in 41 partite in serie B, invece gli infortuni lo hanno tenuto fuori più del previsto. Per lui solo 21 presenze, di cui buona parte da subentrato, in cui ha segnato 3 gol e messo a referto 1 assist, meglio guardare altrove.