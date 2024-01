Cagliari di rimonta: Bologna ko 2-1. L’autogol di Calafiori vale i tre punti per i sardi

Cagliari, 14 gennaio 2024 – Vittoria in rimonta per il Cagliari di Ranieri, che batte 2-1 il Bologna. Avanti gli ospiti con Orsolini, pareggio quasi immediato dei sardi con Petagna e gol vittoria nel secondo tempo che in realtà è un autogol, di Calafiori.

Le scelte di Ranieri e Motta

Ranieri concede una nuova chance dal 1’ a Wieteska: gioca lui in difesa al fianco di Dossena, con Augello e Zappa da terzini. A centrocampo spazio a Prati, Sulemana e Makoumbou, davanti resta fuori Pavoletti: c’è Petagna da unica punta, con Nandez e Viola a supporto. Nel Bologna tocca a Van Hooijdonk sostituire lo squalificato Zirkzee, sulle fasce spazio ad Orsolini e Urbanski che rimpiazza l’infortunato Saelemaekers. A centrocampo Aebischer vince il ballottaggio con Moro e parte titolare insieme a Ferguson e Freuler, nuova esclusione in difesa per Beukema a vantaggio di Lucumi che completa il reparto formato da Posch, Calafiori e Kristiansen. In porta gioca Skorupski e non Ravaglia.

Petagna e Orsolini in gol

Prima iniziativa del Bologna al 9’: un rimpallo favorisce Urbanski che arriva al limite dell’area e piazza il destro, Scuffet si distende e respinge in qualche modo. Il Cagliari reagisce con Viola che tenta il gol della domenica quasi da centrocampo: Skorupski è scavalcato, ma la palla termina di poco sopra la traversa. La partita si sblocca al 24’: giocata clamorosa di Orsolini, che su un lancio di Posch sfugge alla marcatura di Augello, rientra sul sinistro e quasi dalla linea di fondo scavalca Scuffet con un tocco sotto sublime. Al 31’ pareggia il Cagliari: lancio di Wieteska per Petagna che scappa a Calafiori, salta anche Skorupski in uscita e deposita la palla nella porta sguarnita. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Vittoria Cagliari

Nella ripresa prova ad accendersi Orsolini, che rientra sul mancino e lascia partire un cross insidioso: Van Hooijdonk sfiora con la testa ma non ci arriva, Scuffet non riesce a trattenere ma per sua fortuna Urbanski manca il tap-in vincente di testa. Al 69’ il Cagliari passa in vantaggio: stop sensazionale di Wieteska in area di rigore, il centrale dei sardi si gira e mette un cross basso al centro che Calafiori devia in maniera sfortunata nella propria porta. Prova ad alzare il baricentro la squadra di Thiago Motta a caccia del pareggio, ci prova Freuler con il sinistro dopo un bel lavoro di difesa della palla da parte di Fabbian: Scuffet risponde presente. Al 90’ buona occasione per Ferguson, che ci prova con il sinistro di controbalzo dopo un’azione confusa in area di rigore: conclusione svirgolata, palla lontana dalla porta difesa da Scuffet. Vince il Cagliari 2-1.