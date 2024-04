Cagliari-Juventus 2-2: i rossoblù sprecano il doppio vantaggio

Cagliari, 19 aprile 2024 - Gol ed emozioni all'Unipol Domus. Cagliari e Juventus impattano 2-2 e fanno un passettino verso i rispettivi obiettivi. Il rammarico è soprattutto di marca rossoblù, alla luce del doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai rigori trasformati da Gaetano e Mina. Madama non si arrende e nella ripresa riprende i sardi con la rete di Vlahovic e l'autogol di Dossena.

Le scelte dei due allenatori

Cagliari (3-4-1-2): Scuffeti, Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Augello; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Il Cagliari scappa via

Per la prima conclusione del match basta attendere poco più di un minuto: Danilo perde palla in fase di impostazione, Luvumbo ha spazio e con un sinistro da fuori area manda la sfera di poco alta sopra la traversa. Inizio aggressivo del Cagliari, che all'8' si rende nuovamente pericoloso, stavolta con Shomurodov, il cui tentativo sugli sviluppi di un angolo sfiora il bersaglio grosso. Continuano a premere i sardi: al 18' il cross di Luvumbo non trova per poco la deviazione di Gaetano. Due minuti più tardi ecco il primo squillo dei piemontesi con la combinazione fra Vlahovic e Weah che porta alla conclusione quest'ultimo, ma Scuffet non si fa sorprendere. Al 29' ecco l'episodio che cambia il corso della gara, ossia il rigore fischiato in favore dei rossoblu per il tocco di mano di Bremer sul colpo di testa di Dossena, che l'arbitro Piccinini assegna dopo aver rivisto tutto al Var. Sul dischetto si presenta Gaetano, che spiazza Szczesny. I ragazzi di Ranieri potrebbero subito raddoppiare in contropiede, ma Luvumbo di piatto non centra lo specchio. Poco male per i locali, visto che proprio il numero 77 si guadagna al 36' un altro penalty saltando Szczesny, che poi lo stende. Dagli 11 metri stavolta va Mina, ma il risultato non cambia. Prima della fine del primo tempo c'è tempo per un gol annullato a Vlahovic, vista la posizione di (leggero) fuorigioco di Chiesa.

Rimonta bianconera

Nonostante l'ingresso in campo di Yildiz per Alcaraz, non cambia la musica in apertura di ripresa. Il Cagliari viaggia ad un'altra velocità rispetto alla formazione ospite, che viene salvata da Szczesny sul gran tiro del neo entrato Prati. Serve una scossa alla Vecchia Signora, che arriva al 61', quando la punizione da posizione defilata aggira la barriera e trafigge Scuffet. Allegri inserisce McKennie e Milik per una Juventus a dir poco sbilanciata in avanti. Nonostante l'assetto ultra offensivo degli avversarie e l'importante sforzo profuso, i padroni di casa tengono botta. Vlahovic ci prova in acrobazia, ma il pallone va sopra la traversa. All'87' Scuffet deve arrendersi alla deviazione verso la propria porta di Dossena, che nel tentativo di anticipare Milik segna l'autorete del 2-2. Madama non si accontenta e cerca di vincerla, Yildiz impegna Scuffet da dentro l'area. E' l'ultima emozione del match, che va in archivio quindi senza vincitori e vinti.

Il tabellino

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos (87′ Wieteska), Dossena, Mina; Nandez (79′ Zappa), Sulemana (46′ Prati), Makoumbou, Augello; Gaetano (69′ Deiola), Luvumbo; Shomurodov (79′ Viola). All. Ranieri. A disp: Radunovic, Aresti, Lapadula, Oristanio, Jankto, Wieteska, Obert, Kingstone, Azzi, Di Pardo. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (68′ McKennie), Alcaraz (46′ Yildiz), Locatelli (74′ Milik), Rabiot, Cambiaso (86′ Iling); Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disp: Pinsoglio, Perin, Kostic, Nicolussi, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Djalo. Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Reti: 30′ rig. Gaetano (C), 36′ rig. Mina (C), 62′ Vlahovic (J), 87′ aut. Dossena (J). Ammoniti: 35′ Szczesny (J), 45’+2 Luvumbo (C), 45’+2 Weah (J), 48′ Bremer (J), 60′ Nandez (C).

