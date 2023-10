Cagliari-Frosinone 4-3, finale pazzesco: Pavoletti firma la rimonta dell’anno

Cagliari, 29 ottobre 2023 – Il Cagliari ha vinto la partita più folle di questa Serie A. I sardi guidati da Claudio Ranieri hanno sconfitto il Frosinone per 4-3, rimontando negli ultimi venti minuti più recupero una sfida nella quale si erano trovati sotto per 0-3. Alla doppietta di Soulé e al gol di Brescianini hanno risposto Oristanio, Makoumbou e soprattutto Pavoletti, che ha realizzato una incredibile doppietta nei minuti di recupero oltre il novantesimo. I rossoblù conquistano così la prima vittoria stagionale, nel modo più pazzo possibile.

Le formazioni titolari

Claudio Ranieri schiera il suo Cagliari con il 4-2-3-1 di partenza. Tra i pali c'è Scuffet, Nandez ricopre il ruolo di terzino destro mentre Augello prende posto sulla sinistra. In mezzo alla difesa ci sono Dossena e Goldaniga, alle spalle di Prati e Deiola che compongono la diga mediana. Makoumbou, Mancosu e Jankto agiscono alle spalle dell'unica punta Luvumbo. Dall'altra parte Eusebio Di Francesco sceglie il 4-3-3 per il Frosinone. In porta c'è Turati, difeso dalla retroguardia composta da Lirola, Romagnoli, Monterisi e Marchizza. Brescianini, Barrenchea e Reiner cono i tre centrocampisti, mentre Soulé, Cuni e Baez formano il reparto offensivo.

Primo tempo

Il Cagliari comincia a ritmi elevati, con grande pressing e voglia di fare bene. Il Frosinone, però, ci mette poco a prendere le misure e controbattere. Al minuto 8 arriva per i ciociari la prima chance con Reiner, che conclude forte sul primo palo e costringe Scuffet al primo intervento. Sul calcio d'angolo successivo, Baez mette in mezzo un traversone sul quale si fionda Monterisi, che stacca di testa sopra la traversa. Per i rossoblù ci prova Nandez, che si mette in proprio e da lontano non trova lo specchio della porta di Turati. Gli ospiti tornano subito in pressione dopo il quarto d'ora di gioco. Lirola lancia in profondità per premiare lo scatto di Soulé, che coglie di sorpresa Augello e si lancia verso la porta: Scuffet devia la conclusione dell'attaccante di proprietà della Juventus e salva il risultato. Da un estremo difensore all'altro: anche Turati si esalta, al minuto 19, su un tentativo di Prati, servito in area da Luvumbo. Il risultato si sblocca al minuto 23, in favore della squadra di Di Francesco. Dossena combina un mezzo pasticcio, regala palla agli avversari e Reinier lo punisce con un assist per Soulé, il quale non fallisce l'opportunità e infila in rete il pallone dello 0-1. I padroni di casa non si perdono d'animo e cercano subito di recuperare lo svantaggio. Al 28' Nandez effettua un cross forte e teso per la testa di Goldaniga, che colpisce a botta sicura e trova il super riflesso del portiere avversario, che salva in qualche modo. I sardi vengono premiati per la loro reazione: Soulé colpisce il pallone con la mano all'interno della sua area di rigore, in un contrasto con Deiola. Il direttore di gara attende il check del Var e assegna il calcio di rigore alla squadra di Ranieri. Il Cagliari spreca malamente la chance di riportare la partita in equilibrio. Dagli undici metri, infatti, Mancosu colpisce in pieno la traversa e Jankto non riesce, sulla ribattuta, a ribadire in rete a porta sguarnita. Il Frosinone torna a riversarsi in avanti e Soulé al 36' sfiora il raddoppio con un calcio di punizione dal limite dell'area, parato da Scuffet. L'attaccante argentino concretizza poco dopo, al 37': punta Dossena, si crea lo spazio per calciare e di destro buca il portiere di casa. Doppietta per lui e 0-2 per gli uomini di Di Francesco. Nonostante la doccia gelata, i sardi spingono ancora nel finale di frazione e Jankto si divora un gol su assist di Luvumbo. Al minuto 44 Mancosu colpisce un altro legno, stavolta su azione, sempre su passaggio di un ispirato Luvumbo. Molto sfortunato il Cagliari, che torna negli spogliatoi sotto di due gol e con due pali colpiti a referto.

Secondo tempo

Il Cagliari crea immediatamente un'occasione da gol, al minuto 47, con Mancosu. L'assist è del solito Luvumbo, ma il compagno di reparto non riesce a concretizzare per l'ennesima volta in questo match. Il Frosinone è spietato e al 49' realizza il terzo gol. Lirola appoggia per Brescianini, che effettua un doppio passo e dall'interno dell'area di rigore realizza lo 0-3 che scrive, probabilmente, la parola fine alla sfida. L'atteggiamento dei padroni di casa non cambia: l'arrembaggio continua e Monterisi salva immolandosi su un tentativo a pochi metri dalla porta di Jankto. Ranieri dalla panchina effettua delle sostituzioni offensive e si gioca il tutto per tutto, in una partita che non gira per la sua squadra. Monterisi evita il gol sulla linea al minuto 69, dopo che Zappa aveva scavalcato Turati sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I rossoblù riescono, dopo tantissimi tentativi, a trovare il gol che accorcia le distanze: al 72' Oristanio realizza con un sinistro a giro l'1-3. Ora l'inerzia gira per i ragazzi dell'Unipol Domus, perché Makoumbou al 76' segna nuovamente per i sardi dopo che Brescianini si fa una dormita sul pressing avversario. Succede di tutto ora: l'arbitro assegna un calcio di rigore ai rossoblù, che viene però cancellato dal Var per un intervento di Turati che tocca prima il pallone di Pavoletti. All'83' i ciociari realizzano un altro gol, ma Bourabia viene fermato nella sua esultanza dalla bandiera del fuorigioco. Nel recupero Cheddira realizza nuovamente, e anche in questo caso il fuorigioco nega la gioia agli ospiti. Gli sforzi dei sardi vengono premiati al minuto 94, quando Pavoletti pareggia con il colpo di testa, la specialità della casa. Una partita semplicemente folle termina con un altro gol di Pavoletti, che al 97' completa una rimonta pazzesca. All'ultimo secondo è ancora la punta del Cagliari a salvare sulla linea su un tentativo di Okoli, che chiude un match irreale.

Il tabellino del match

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Nandez (43' Zappa), Dossena, Goldaniga, Augello; Prati, Deiola (46' Pavoletti); Makoumbou, Mancosu (63' Viola), Jankto (64' Azzi); Luvumbo (64' Oristanio). Allenatore: Ranieri. A disposizione: Radunovic, Wiweteska, Sulemana, Zappa, Viola, Azzi, Hatzidiakos, Di Pardo, Lapadula, Obert, Oristanio, Pavoletti, Pereiro, Petagna, Shomurodov.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola (74' Oyono), Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini (81' Okoli), Barrenchea, Reiner (74' Bourabia); Soulé, Cuni (55' Cheddira), Baez (55' Garritano). Allenatore: Di Francesco.A disposizione: Cerofolini, Frattali, Okoli, Oyono, Bidaoui, Bourabia, Caso, Cheddira, Garritano, A. Ibrahimovic, Kaio Jorge, Kvernadze, Lulic.

Marcatori: 23', 37' Soulè (Fro), 49' Brescianini (Fro), 72' Oristanio (Cag), 76' Makoumbou (Cag), 90+4' Pavoletti (Cag), 90+6' Pavoletti (Cag).

Arbitro: Luca Pairetto

