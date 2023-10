Inter-Roma, insulti a Lukaku nello striscione degli ultras nerazzurri: “Infame schifoso”

Milano – Mancano ormai poche ore a Inter-Roma e a San Siro si prepara la contestazione da parte dei vecchi tifosi di Romelu Lukaku. La Curva Nord, attraverso i propri profili social, ha pubblicato un messaggio per provare ad evitare episodi di razzismo: "Domani non cadiamo in banalità e stupidità. Lasciamo fuori dallo stadio il razzismo che non è una cosa che ci appartiene. Domani dobbiamo sostenere i nostri colori e incitare la squadra più forte che mai per arrivare alla vittoria. Lukaku? Facciamogli capire che Milano non è più la sua città e che qui non è più il benvenuto".

Lo striscione

All'attaccante sono però stati indirizzati insulti questa mattina attraverso uno striscione che recita: "Infame schifoso! Milano ti aspetta", firmato proprio dalla Curva Nord e pubblicato sulle stesse pagine.

Novità in campo

Confermate le ipotesi di formazione della vigilia, con Inzaghi che dovrebbe tornare allo schieramento visto contro il Torino, con la sola eccezione di Bastoni per De Vrij e lo spostamento di Acerbi in mezzo. Tornano dal 1', a differenza di quanto visto in Champions, il centrale ex Lazio, Barella, Dimarco e Thuram. Nella Roma confermato il forfait di Dybala.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho.

Arbitro: Maresca.

Diretta tv: ore 18, Dazn.