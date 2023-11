Inter-Roma, vietati i fischietti anti Lukaku: si studiano soluzioni alternative

Milano, 28 ottobre 2023 – Alla vigilia di Inter-Roma tiene ancora banco "l'affaire fischietti". Gli ultras nerazzurri ne hanno preparati 30.000 per accogliere Romelu Lukaku, al ritorno al Meazza domenica alle 18 da ex della partita. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha però deciso di vietarne l'utilizzo in vista della gara.

I fischietti, fa sapere la Curva Nord, saranno comunque distribuiti all'esterno dell'impianto ma sono previsti controlli ai cancelli per provare a fermarne il flusso. Sul web c'è anche chi ha suggerito di scaricare un'app sul telefono che riproduce il suono di un fischietto: in quel caso sarebbe complicato stoppare l'onda di protesta del pubblico, che farà registrare il sold out.

Filtrano novità anche per quel che riguarda le ultime di formazione. Non tanto nell'Inter, che sembra avviata a un "ripristino" quasi totale della squadra vista contro il Torino prima dell'impegno in Champions League: dovrebbero tornare Acerbi come centrale per De Vrij, Barella per Frattesi a centrocampo, Dimarco a sinistra per Carlos Augusto e Thuram per Sanchez in attacco. Nella Roma dovrebbero invece restare fuori causa, dopo i colloqui tra staff medico e tecnico, sia Spinazzola (giocherà Zalewski) che Dybala, il cui forfait era comunque dato come molto probabile da diversi giorni.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho.

Arbitro: Maresca.

Dove vederla in tv

Diretta tv: domenica ore 18 su Dazn.