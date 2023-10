Inter-Roma, probabili formazioni e orario tv

Milano, 27 ottobre 2023 - E’ il grande giorno del ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Inter-Roma segna l’accoglienza del Meazza all’ex bomber, reo di aver accettato prima la corte del Chelsea e poi di aver aperto la porta alla Juventus la scorsa estate dopo che era saltata la conferma in nerazzurro. Insomma, il pubblico di San Siro non l’ha presa bene e in teoria ad accoglierlo ci sarebbero dovuti esser 30 mila fischietti, ma l’iniziativa della Nord è stata vietata ieri. L’atmosfera sarà comunque infuocata, ma la squadra di Inzaghi non dovrà farsi distrarre nella ricerca del risultato pieno, con un Lautaro Martinez che giocherà da avversario dopo essere stato a lungo partner del belga. Stesso discorso per la Roma che cercherà tre punti per rilanciarsi nelle posizioni buone della Champions League dopo la vittoria allo scadere contro il Monza e quella più netta in Europa League contro lo Slavia Praga. Non sarà in panchina l’altro ex, ovvero Mourinho, squalificato per il rosso ricevuto una settimana fa. Partita dunque di cartello e rilevante per entrambe le formazioni che dovranno amministrare anche le fatiche di coppa, con l’Inter che ha sicuramente rotazioni più lunghe rispetto ai giallorossi.

Probabili formazioni

Qualche problema di formazione in più per Mourinho che spera di recuperare Spinazzola fino all’ultimo, mentre non dovrebbero essere ancora della partita Smalling in difesa e Dybala davanti. Spazio allora al 3-5-2 con Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio, in mezzo Paredes sorretto da Bove e Cristante, in fascia Spinazzola e Karsdorp. In avanti scelta quasi obbligata con El Shaarawy in coppia con Lukaku. Più margine di scelta per Inzaghi che dovrebbe schierare Pavard, Acerbi e Bastoni dietro, la corsa di Dumfries e Dimarco in fascia con Calhanoglu perno centrale supportato da Barella e Mkhitaryan. In avanti classica coppia Lautaro-Thuram. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

Precedenti

Una grande classica del calcio italiano quella che si gioca domenica 29 ottobre alle ore 18 allo stadio Meazza di San Siro in Milano. Sono 214 i precedenti totali tra le due squadre in tutte le competizioni con 95 vittorie interiste, 57 pareggi e 62 vittorie giallorosse. Il primo precedente risale al campionato di Divisione Nazionale 1927/1928 con un pareggio per tre a tre a Milano, mentre l’ultimo si è giocato a Roma il 6 maggio 2023 con la vittoria nerazzurra per zero a due. L’ultimo precedente a Milano è stato invece vinto l’anno scorso nella gara di andata dalla Roma per 1-2 con il vantaggio di Dimarco rimontato dai gol Dybala e Smalling. Per quanto riguarda le statistiche, l’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle 12 sfide contro la Roma in Serie A (cinque vittorie) e l’unico successo giallorosso è proprio quello della gara d’andata dello scorso campionato. Ma la Roma in trasferta si comporta bene e ha evitato la sconfitta in quattro delle ultime sei a San Siro e l’ultima volta che ha vinto due gare esterne di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al periodo tra 2012 e 2013 (3-1 con Zdenek Zeman e 3-0 con Rudi Garcia). Non bene i precedenti di Mourinho che ha perso sei delle ultime sette partite contro sue ex squadre ad eccezione proprio della gara di San Siro vinta per 1-2 lo scorso anno.

Sfida tra la Lu-La

Sfida nella sfida quella tra i due ex compagni di squadra e di reparto, ovvero Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’argentino ha già segnato undici gol in Serie A e solo due giocatori hanno fato meglio dopo 10 partite: Meazza con 14 nel 1933 e con 12 nel 1935 e Angelillo con 19 nel 1958. La Roma, però, non porta bene con un solo gol in nove partite contro i capitolini. Dall’altra parte Romelu Lukaku che ha segnato invece otto gol nelle sue ultime nove trasferte in campionato, ma a San Siro non ha segnato in 10 delle ultime 13 giocate.

Inzaghi non parlerà

Si cerca di pensare al campo e meno all’aspetto mediatico. Una partita già carica di attesa va preparata al meglio senza particolare distrazioni o con eccessiva esposizione sui media. Non parlerà, dunque, Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Roma e non lo farà nemmeno a Inter Tv: per questa volta si è deciso di non spendere parole inutili prima della partita. Inoltre, con il match di Champions League disputato in settimana Inzaghi ha già abbondantemente parlato ai media e si è scelto di limitare l’esposizione.

Arbitro della sfida

E’ stato designato il signor Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bresmes e dal quarto uomo Manganiello. Al Var Di Paolo e Dionisi. Maresca ha arbitrato per quindici volte l’Inter con 9 successi nerazzurri, 3 pareggi e 3 sconfitte, mentre sono 16 i precedenti con la Roma con 7 vittorie giallorosse, 5 pareggi e 4 sconfitte. Tra i precedenti c’è anche un Roma-Inter, proprio del 6 maggio 2023 con la vittoria esterna 0-2 dei nerazzurri.

Orari tv

Inter-Roma si giocherà domenica 29 ottobre alle ore 18 presso lo stadio Meazza in San Siro Milano. Il match sarà una esclusiva della piattaforma streaming Dazn che sarà in diretta a partire dalle 17.30 con ampio prepartita. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e ad Andrea Stramaccioni. L’attesa è finita, il ritorno di Lukaku è realtà e c’è grande curiosità per capire il clima di San Siro, sperando ovviamente non si ecceda e che si rimanga all’interno dei canoni del tifo sano.