Roma: Spinazzola non recupera, si studia il rinnovo di Bove

Roma, 28 ottobre 2023 - La Roma perde i "big" alla vigilia del big match della decima giornata di Serie A. Nella rifinitura della mattinata di oggi i giallorossi non sono riusciti a recuperare Spinazzola in vista della sfida di San Siro contro i nerazzurri, l'esterno si aggiunge così alla lunga lista di assenti per José Mourinho. Il tecnico oggi a Trigoria ha parlato con i propri ragazzi prima dell'allenamento, cercando di serrare le fila in vista del duello al vertice contro la capolista, in virtù anche delle assenze di Dybala, Smalling e Renato Sanches, a cui vanno aggiunti anche i lungodegenti Abraham e Kumbulla.

Lo Special One dovrà lottare contro la squadra con cui ha ottenuto l'indimenticabile triplete della stagione 2009-10, ma che da ex si è rivelata quasi un tabù. Sono infatti cinque i confronti totali con i lombardi tra Serie A e Coppa Italia, con un bilancio di quattro ko e solo una vittoria, senza pareggi. Lo stesso identico bilancio con i nerazzurri, il lusitano lo ha con Simone Inzaghi. Il tecnico interista invece ha sfidato i giallorossi per 17 volte con 8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte subite.

La Roma vuole continuare il suo ottimo periodo di forma, dove ha ottenuto tre successi consecutivi, permettendole di risalire fino al settimo posto in coabitazione con il Bologna. L'Inter invece in Serie A, nelle ultime quattro, ha subito i primi due risultati negativi: il ko con il Sassuolo (1-2) e il pareggio con il Bologna (2-2), maturati entrambi davanti il pubblico amico. Due stop consecutivi nelle ultime due di campionato a San Siro, un pessima tendenza che i nerazzurri vorranno subito scrollarsi di dosso. In questo senso la Roma può essere l'avversario giusto per i ragazzi di Simone Inzaghi, visto come i giallorossi abbiano ottenuto solo una vittoria fuori casa in questo campionato, raccogliendo nel complesso appena 4 punti nelle 4 partite giocate lontano dall'Olimpico.

Rinnovi: presto il nuovo contratto per Bove

Roma ed Edoardo Bove, un matrimonio destinato a prolungarsi. Il centrocampista giallorosso sotto l'esperta guida di José Mourinho è passato da giovane di belle speranze, a solida certezza della mediana capitolina. Un riferimento costante per tecnico, tifosi e anche dirigenza, che infatti si appresta a blindarlo per il prossimo futuro. Da Trigoria infatti filtra come la dirigenza e l'entourage del giocatore siano vicinissimo a prolungare l'accordo tra le parti almeno fino al 2028, andando così a blindare il giocatore per il futuro. Si parla di novembre, magari già durante la finestra dove si giocherà la Coppa Italia, come periodo per il tanto atteso annuncio.

Una notizia che fa piacere anche in ottica Nazionale. Giocare con continuità in maglia giallorossa potrebbe infatti aprire al giocatore il ruolo da centrocampista titolare azzurro. La squalifica di Tonali costringe Luciano Spalletti a cercare alternative per la propria mediana e il numero 52 in maglia Roma si candida ad un ruolo da protagonista, portando lo splendido gol contro lo Slavia Praga come riprova delle proprie qualità, oltre alla costanza di rendimento che sta garantendo a Mourinho fin qui.