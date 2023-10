Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Napoli, 28 ottobre 2023 – Il piatto forte della decima giornata del campionato di Serie A è senza alcun dubbio la sfida del Diego Armando Maradona, che domani, domenica 29 ottobre, vedrà il Napoli padrone di casa sfidare il Milan alle 20.45 (diretta su Dazn). I partenopei arrivano all’appuntamento in buon momento di forma grazie ai successi ottenuti contro Hellas Verona in campionato e Herta Berlino in Champions League, ma hanno tutta la volontà di ottenere un altro prezioso risultato, come ha sottolineato mister Rudy Garcia in conferenza stampa: “Abbiamo grande voglia di vincere – ha spiegato il tecnico francese – e sappiamo bene di giocarci in casa uno scontro importante con una diretta concorrente. Abbiamo aperto una striscia di risultati positivi importante ma è solo vincendo due o tre gare di campionato consecutive che potremo migliorare significativamente la nostra classifica. Soprattutto in casa dobbiamo migliorare il nostro rendimento”. Il grande assente nelle file degli azzurri sarà Victor Osimhen ma Garcia preferisce non sciogliere ancora le riserve sul possibile sostituto: “Simeone o Raspadori? Entrambi sono forti. Raspadori sta facendo bene e sono felice per il suo gol a Berlino. Lo stesso vale per Simeone che potrà essere importante anche domani. È fondamentale averli entrambi motivati”. Importante anche il recupero di Anguissa: “Sì, è recuperato ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe”.

Garcia punterà sul 4-3-3: tra i pali della porta azzurra ci sarà ovviamente Meret, che avrà davanti a sé una linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui, in vantaggio su Oliveira. Il centrocampo sarà invece formato da Cajuste e Zielinski mezzali e Lobotka in regia. Partenza dalla panchina, quindi per Anguissa. Infine, il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Politano, Raspadori – favorito su Simeone – e Kvaratskhelia.

Le possibili scelte di Pioli

Dall’altra parte c’è invece un Milan che si presenta all’appuntamento dopo le sconfitte contro Juventus e PSG e che ha voglia di cambiare passo per dimostrare il proprio valore: “La squadra vuole svoltare – ha spiegato mister Stefano Pioli alla vigilia –. Per la prima volta in stagione sono arrivate due sconfitte di fila in scontri diretti e adesso ne giochiamo un altro. Contro squadre così bisogna stare sul pezzo per tutta la gara e noi vogliamo dimostrare di poter essere anche continui. Nella vita e nello sport bisogna pensare al presente e non a quello che si è fatto fino a ieri che è già storia. La partita successiva è sempre la più importante. Contro il PSG non è andata come volevamo, perché abbiamo commesso che prima non facevamo e li abbiamo pagati a caro prezzo. Domani abbiamo l’opportunità di dimostrare di essere migliori”. Contro il Napoli torneranno Okafor e Jovic – assenti contro il PSG – ma mancherà ancora Loftus Cheek: “Per noi è molto importante in fase offensiva e per la sua fisicità. Ha risolto la lesione muscolare ma ora soffre di una infiammazione addominale. Sembra però star meglio giorno dopo giorno. Gli manca l’ultimo step per tornare in campo. Sicuramente domani non ci sarà ma potrebbe tornare per la prossima gara”.

I rossoneri scenderanno in campo con un 4-3-3 speculare a quello degli azzurri: dopo la squalifica, torneranno in campo anche in campionato il portiere Maignan e Theo Hernandez che comporrà la linea a quattro di difesa con Kalulu – preferito a Thiaw e Kjaer – Tomori e capitan Calabria. Sul vertice basso del centrocampo dovrebbe invece tornare Adlì, che ai suoi lati avrà ancora Reijnders e Musah. Nessuna sorpresa in attacco, dove le rotazioni ridotte: il terzetto offensivo sarà infatti ancora formato da Pulisic, Giroud e Leao.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adlì, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Dove vederla in tv

Napoli-Milan sarà trasmessa domenica 29 ottobre alle 20.45 in esclusiva su DAZN.