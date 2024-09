Calcio. Città di Castello, doppietta di Del Gaudio. Superato il Vivi Altotevere Sansepolcro

CITTÀ DI CASTELLO

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO

CITTÀ DI CASTELLO: Ubirti, Tugliani, Cecci, De Montis (33’ s.t. Papa), Sale, Fanetti, Manchia, Jusufi (22’ s.t. Benettini), Bartolini, Del Gaudio (47’ s.t. Piselli), Laurenzi. All. Palazzi

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Vassallo, Del Siena (18’ s.t. Brizzi), Merciari, Gorini, Tersini, Adreani, Pasquali, Bruschi (30’ s.t. Petricci), Bartoccini, Gennaioli (18’ s.t. Innocentini), Mariotti (9’ s.t. Quadroni). All. Armillei. Arbitro: Vitali di Perugia

Marcatori: 3’ s.t. e 37’ s.t. Del Gaudio, 27’ s.t. Quadroni

CITTÀ DI CASTELLO - Grazie a una doppietta di Del Gaudio (secondo gol realizzato quasi da metà campo) il Città di Castello supera per 2-1 il Vivi Altotevere Sansepolcro al termine di un match combattuto, con un secondo tempo che è un concentrato di emozioni. Buona la cornice di pubblico per il derby comprensoriale. Dopo 3’ Del Gaudio ci prova da fuori area, 5’ dopo Vassallo è tempestivo nell’uscita su Bartolini. Al 15’ ed al 30’ Bruschi va al tiro dalla distanza, al 24’ Adreani interviene di testa su corner di Gorini ma non riesce a coordinarsi. Al 3’ della ripresa i biancorossi colpiscono: sciagurato retropassaggio di Adreani, Del Gaudio si avventa sul pallone, dribbla il portiere e insacca. Tifernati pericolosi al 20’ con un rasoterra di Del Gaudio deviato in angolo; al 27’ Quadroni si presenta davanti ad Uberti e firma l’1-1. Chance per i toscani 7’ dopo, ma l’estremo difensore è reattivo sul tocco di Mariotti. Al 37’ magia di Del Gaudio: punizione per i tifernati oltre la metà campo, il numero 10 calcia in porta e sorprende Vassallo fuori dai pali. Nel finale sale in cattedra Uberti, che al 43’ e al 47’ si supera su due insidiosi tiri di Bartoccini. Paolo Cocchieri