Calcio. Colpo del Foligno, c’è il ritorno dell’attaccante Luca Urbanelli

FOLIGNO – Prosegue a gran galoppo la campagna acquisti del Foligno Calcio. Dopo il doppio ritorno di Leonardo Agostini, Mattia Cavitolo e la riconferma di Filippo Bacchi, il direttore sportivo Simone Angelini in settimana ha perfezione un’altra importante operazione. Quella che ha visto protagonista Luca Urbanelli, l’attaccante che dopo tanti anni con la casacca del Pontevalleceppi, nella prossima stagione arriva a disposizione dell’allenatore Michele Proietti. Un ritorno, a sorpresa, molto gradito dal popolo dei falchetti. È stato protagonista della storia biancazzurra. Quando il Foligno militava nel campionato di Lega Pro e poi nel campionato Interregionale. Ad annunciare il ritorno di Urbanelli è stata la società con un post sulla pagina facebook. "Il Foligno Calcio comunica con grande soddisfazione un nuovo ritorno a casa. Luca Urbanelli tornerà nella prossima stagione a vestire biancoazzurro. Il bomber classe 1991, è stato protagonista con la maglia del falco realizzando 15 reti in aggiunta ad un trascorso folignate anche nel settore giovanile. La sua esperienza, mentalità e carisma si auspica siano un plus per un gruppo che avrà anche tanti calciatori giovani come da linee programmatiche societarie, alimentandone le capacità e la mentalità. Come detto nelle ultime ore è arrivata la riconferma del 22enne Filippo Bacchi, uno dei giovani più rappresentativi delle ultime due stagioni. Bacchi che nella stagione conclusa da poco ha realizzato 7 gol 6 delle quali nelle ultime dieci gare con Proietti in panchina.

C.Lu.