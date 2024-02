Calcio, contro il Bastia c’è la giornata biancazzurra. Foligno, parla Proietti: "Inizia un nuovo ciclo»

FOLIGNO – Domenica in occasione del confronto tra il Foligno e il Bastia vice-capolista, il sodalizio folignate ha promosso la Giornata Biancazzurra. Un appuntamento importante per i falchetti reduci dal successo esterni sul terreno dell’Amerina, vittoria coincisa con la prima in panchina del nuovo tecnico Michele Proietti sulla panchina folignate. Giornata Biancazzurra pertanto nella circostanza non sono validi gli abbonamenti annuali nè gli accrediti settimanali. Questi gli importi dei tagliandi per l’ingresso allo stadio Blasone: Settore Gradinata, riservato ai tifosi biancazzurri 5 euro, settore ospiti 10 euro. Intanto in casa del Foligno, dopo un periodo decisamente – no concluso con l’avvicendamento in panchina Michele Proietti in sostituzione di Andrea Bobbi, è bastata per far ritrovare un pizzico di serenità all’interno dell’ambiente folignate. "Una vittoria importantissima per il Foligno in chiave salvezza perchè gli permette di avviare la risalita e cancellare il brutto periodo, due lunghi mesi a digiuno di vittorie. Proietti oltre a fare i complimenti all’avversario ha sottolineato che : "Il Foligno è riuscito a fare la partita, è riuscito ad imporsi grazie alla prestazione dell’intero collettivo. Mi auguro che possa essere l’inizio di un nuovo ciclo, convinto che per provare a dare una svolta decisiva alla stagione c’è ancora molto da lavorare". Contro il Bastia, i falchetti saranno ancora orfani dell’attaccante Nicolò Perri che dopo la riduzione della squalifica da 4 a 3 turni potrà rientrare contro il Bevagna. C.Lu.