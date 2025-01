Squadra anti-Napoli. Cataldi c’è, Gosens torna

Danilo Cataldi sarà regolarmente in campo nel big match di domani alle 18 contro il Napoli che aprirà ufficialmente il 2025 della Fiorentina. Il centrocampista ha smaltito il leggero attacco febbrile che lo aveva messo ko nel giorno di capodanno, quando i viola si sono allenati a porte aperte allo stadio Franchi, ed è pronto a riprendersi il suo posto in coppia con Adli nel classico 4-2-3-1 di partenza (il sistema di gioco non è destinato a variare).

Quello dell’influenza è stato peraltro un fastidio con cui l’ex Lazio ha dovuto fare i conti anche con l’ultimo appuntamento dello scorso anno: già a Torino contro la Juventus il mediano era sceso in campo in condizioni piuttosto precarie, finendo peraltro per mettere la sua involontaria firma sul 2-1 bianconero a inizio ripresa (la sua deviazione è stata fatale per permettere a Thuram di siglare la doppietta).

Per Cataldi sembrano per il momento risolti anche i problemi legati alla caviglia che più volte in passato lo hanno messo ko. Per il resto nella formazione che affronterà la capolista non sembrano esserci grosse sorprese in ponte: rispetto all’undici iniziale che ha giocato all’Allianz Stadium, Palladino starebbe valutando eventualmente di riproporre dal 1’ Gosens (partito dalla panchina) sul fronte sinistro della difesa, al posto di un pur ottimo Parisi che l’allenatore vorrebbe poter continuare ad allenare anche al termine del mese di gennaio.

Scontato per il resto l’impiego al centro della retroguardia di Comuzzo (chiamato, contro Lukaku, a un’ennesima prestazione da veterano dopo quelle al cospetto di bomber come Abraham, Morata, Dovbyk e Vlahovic) così come quella di Colpani e Sottil. Il dubbio, semmai, è al centro della trequarti: le recenti prove di Gudmundsson (impalpabile nelle ultime tre gare di fila con Vitoria Guimaraes, Udinese e Juventus) hanno acceso un campanello d’allarme in seno allo staff viola che in ogni caso sarebbe ancora orientato a dare fiducia all’islandese, in discreto vantaggio su Beltran.

