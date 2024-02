Calcio Eccellenza. Castiglione del Lago, parla il ds Domenico Sfrappa: "L’errore c’è stato, ora ripartiamo dalla prestazione»

CASTIGLIONE DEL LAGO - Come se nulla fosse successo. Anche perché il Giudice Sportivo si pronuncerà solo nella seduta di venerdì prossimo. Il Castiglione del Lago guarda insomma la classifica di Eccellenza come fosse al quarto posto, con il successo per 4-1 conquistato ad Ellera a referto. "Purtroppo – sottolinea il ds Domenico Sfrappa – l’errore c’è stato e non possiamo farci nulla. Ma dobbiamo ripartire dalla prestazione della squadra, non dal cambio sbagliato". Due minuti e 39 secondi senza i due under obbligatori in campo ed ecco che arriverà la vittoria a tavolino per l’Ellera che farà scivolare il Castiglione del Lago al quinto posto. Intanto, però, i ragazzi di Valeriano Recchi, che si è assunto tutte le responsabilità, domani sfideranno il Tavernelle in una gara decisiva nella rincorsa ai playoff. "In questa situazione – continua Sfrappa – gli unici che non hanno responsabilità sono i ragazzi. Abbiamo una rosa giovanissima ma composta da giocatori che, in questa situazione, hanno dimostrato una maturità incredibile. La società ha organizzato una cena per fare quadrato e mettere da parte l’episodio negativo di sabato scorso. Ripartiamo tutti uniti dalla vittoria di Ellera, cercando di inseguire quell’obiettivo playoff che ad inizio stagione sembrava un sogno".