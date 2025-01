Zirkzee al Manchester United è un flop? Parla Joe Cole

Manchester, 2 gennaio 2024 – Quando lo scorso 14 luglio Joshua Zirkzee si è trasferito dal Bologna al Manchester United sicuramente si immaginava una storia diversa rispetto a quella che sta vivendo ora. L'attaccante, infatti, non è ancora riuscito a far breccia nei cuori dei sostenitori dei red devils, come dimostrano i soli 1062 minuti giocati finora in stagione, spalmati in 27 presenze. Neanche il cambio in panchina ha fatto decollare la stagione di Zirkzee: sia Ten Hag che Amorim, infatti, non si sono mai affidati completamente all'olandese che, complice anche il dualismo con l'ex Atalanta Hojlund, ha giocato appena il 41% dei minuti totali in Premier League, il 40% in Europa League e il 54% in Carabao Cup. C'è da dire, però, che nelle prime battute della stagione le aspettative erano completamente diverse. Alla sua prima presenza in campionato con i red devils, l'ex numero 9 del Bologna aveva trovato il gol della vittoria contro il Fulham, lasciando presagire tutt'altro rispetto a quanto si è verificato finora. Ben presto, infatti, l'olandese è scivolato sempre più giù nelle gerarchie, giocando soltanto degli spezzoni di partita, talvolta come titolare e talaltra subentrando dalla panchina, non riuscendo praticamente mai ad esprimere le sue reali qualità. Nella scorsa partita, nella quale il Manchester United ha perso in casa contro il Newcastle, si è arrivati ad un punto di rottura forse definitivo per quanto riguarda l'esperienza di Zirkzee con la maglia dei red devils. Al 33', infatti, l'attaccante è stato sostituito da Kobbie Mainoo, senza che ci fosse nessun problema fisico, e durante la sua uscita dal campo, l'ex 9 del Bologna è stato accompagnato dai fischi dello stadio. Proprio su questo è intervenuto Joe Cole, ex giocatore, tra l'altro, di Chelsea e Liverpool, che ha voluto spezzare una lancia a favore di Zirkzee. “I tifosi si esprimono nel weekend, dopo aver lavorato duramente per tutto il resto della settimana. Sui fischi, vorrei dire a Zirkzee che deve farsene una ragione: io non lo farei e non vorrei neanche che i miei figli lo facessero, ma è una questione di sentimenti dei tifosi”, ha detto Cole, che poi ha voluto dare un consiglio anche ai tifosi del Manchester United: “Ricordate Di Maria? Probabilmente è stato uno dei migliori giocatori degli ultimi quindici anni, ma quando è arrivato al Manchester United sembrava che non avesse mai giocato a calcio. Questo è successo perché l'atmosfera che crea lo stadio può aiutare un giocatore, ma lo può pure distruggere”.

Successivamente, Cole ha evidenziato come ci siano stati diversi giocatori che nel corso degli anni hanno fallito al Manchester United anche a causa di un tifo molto acceso, e ha consigliato a Zirkzee di lavorare di più in allenamento e di cogliere al meglio le occasioni che gli si presentano. Ad ogni modo, la situazione dell'olandese non è passata inosservata al resto d'Europa, e ci sono tanti club che sarebbero pronti ad intervenire qualora il rapporto tra Zirkzee e il Manchester United dovesse compromettersi ulteriormente.