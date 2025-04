Premier League: Liverpool prova la fuga vincente, Newcastle e City sorpasso sul Chelsea

Londra 14 aprile 2025 – Imperversa la lotta in alta quota della Premier League con la bellezza di cinque squadre in tre punti per determinare tre posizioni valide per la prossima Champions League. Il Chelsea perde il suo posto al Sole e viene sorpassato da Newcastle e Manchester City, entrambi super nelle rispettive sfide. In fondo alla graduatoria Il Wolverhampton avvicina le ultime tre alla retrocessione aritmetica, mentre nella prossima giornata il Liverpool avrà il primo match point per il titolo.

L'esito delle partite del weekend

Il turno numero 32 di Premier League si apre con una sfida meravigliosa, vissuta sulle montagne russe. Il Manchester City infatti soffre, rischia nel primo tempo di soccombere al Crystal Palace, prima di ribaltare il risultato con gli interessi. Dal doppio svantaggio i Citizens passano sui rossoblù londinesi per 5-2 in una grande dimostrazione di forza. La stessa dimostrazione di forza l'ha fatta l'Aston Villa, demolendo per 0-3 il Southampton e restando in scia nella lotta per la Champions League, una lotta a cui appartengono anche Chelsea e Newcastle. Per i Blues non è un bel pomeriggio, quello di Stanford Bridge, costretti a recuperare il doppio vantaggio dell'Ipswich Town, terminando il match per 2-2. Decisamente più felice invece il match di St. James' Park per i Magpies: i bianconeri infatti mandano un segnale forte anche senza il loro allenatore Eddie Howe, ricoverato in ospedale per un malore, e demoliscono un Manchester United per 4-1.

Il Liverpool soffre, ma vince una sfida combattutissima ad Anfield contro il West Ham. Finisce 2-1 per i Reds, ma una gara che poteva vivere di tanti altri colpi di scena, con la bellezza di 4 legni colpiti, equamente distribuiti tra le due squadre in campo. Una vittoria preziosa perché porta la squadra di Slot a +13 sull'Arsenal. I gunners infatti non vanno oltre il pari per 1-1 contro il Brentford e questo regalerà la prossima giornata il primo match point titolo a Salah e compagni: in caso di vittoria del Liverpool e ko dei Gunners sarà infatti successo aritmetico in campionato e ventesimo titolo per i Reds.

Nelle altre sfide della giornata cade a sorpresa il Nottingham Forest, sconfitto per 0-1 in casa dall'Everton. Reazione d'orgoglio invece per il Leicester, con la squadra di Ruud Van Nistelrooy che ottiene un pari di prestigio per 1-1 nella trasferta di Brighton. Molto male il Tottenham a Molineux, sconfitto per 4-2 dal Wolverhampton, mentre il Bournemouth supera per 1-0 il Fulham nel posticipo del lunedì sera.

Risultati Premier League giornata 32

Manchester City-Crystal Palace 5-2: 8' Eze (C), 21 Richards (C), 33' De Bruyne (M), 36' Marmoush (M), 47' Kovacic (M), 56' McAtee (M), 70' O'Reilly (M).

Southampton-Aston Villa 0-3: 73' Watkins, 79' Malen, 90+4' McGinn.

Arsenal Brentford 1-1: 61' Partey (A), 74' Wissa (B).

Brighton-Leicester 2-2: 31' rig. Joao Pedro (B), 38' Mavididi (L), 55' rig. Joao Pedro (B), 74' Okoli (L).

Nottingham Forest-Everton 0-1: 90+4' Doucouré.

Chelsea-Ipswich Town 2-2: 19' Enciso (I), 31' Johnson (I), 46' aut. Tuanzebe (C), 79' Sancho (C).

Liverpool-West Ham 2-1: 18' Diaz (L), 86' aut. Robertson (W), 89' Van Dijk (L).

Wolverhampton-Tottenham 4-2: 1' Ait Nouri (W), 38' aut. Spence (W), 59' Tel (T), 64' Strand Larsen (W), 85' Richarlison (T), 86' Cunha (W).

Newcastle-Manchester United 4-1: 24' Tonali (N), 37' Garnacho (M), 49' e 64' Barnes (N), 77' Bruno Guimaraes (N).

Bournemouth-Fulham 1-0: 1' Semenyo.

Classifica Premier League giornata 32:

Liverpool 76, Arsenal 63, Nottingham Forest 57, Newcastle* 56, Manchester City 55, Chelsea 54, Aston Villa 54, Borunemouth 48, Fulham 58, Brighton 48, Brentford 43, Crystal Palace* 43, Everton 38, Manchester United 38, Tottenham 37, Wovlerhampton 35, West Ham 35, Ipswich Town 21, Leicester City 18, Southampton 10 (ndr, un asterisco per ogni gara da recuperare).