Calcio Eccellenza. Città di Castello, finale da brividi. Quattro gare per evitare i play out

Quattro partite per evitare i play out, quattro partite per tenere Città di Castello in Eccellenza. Dopo un girone di andata a dir poco faticoso, la squadra di Mister Antonio Armillei sembrava aver preso un buon ritmo all’inizio del ritorno ma nelle ultime gare sono riaffiorati i vecchi problemi ed ora la classifica langue. Il quintultimo posto della graduatoria, peraltro a 4 punti dalla salvezza diretta, e il calendario non fanno dormire sonni tranquilli ai biancorossi: Angelana e Pontevalleceppi in trasferta, Terni Fc e Castiglion del Lago in casa.

Tutte e quattro le avversarie di Peluso e compagni appartengono alla parte medio alta o alta della classifica, alcune sono in lotta per i play off mentre il Terni Fc addirittura sta lottando con la corazzata Foligno per la promozione diretta, quindi le difficoltà si acuiscono perché nessuna vorrà perdere. In più per due giornate l’allenatore tifernate dovrà fare a meno di uno dei pilastri della difesa e in generale della squadra come Stefano Tersini.

Insomma gli ingredienti per un finale di stagione thriller ci sono tutti anche se la speranza di società e tifosi di Città di Castello è quella di riuscire a salvarsi, anche se si dovesse ricorrere alla lotteria dei play out.