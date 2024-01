Calcio eccellenza. Città di Castello, trasferta contro l’Olympia Thyrus

CITTA’ DI CASTELLO - Un Città di Castello alla caccia di un girone di ritorno quasi perfetto per scongiurare ogni spettro di bassa classifica inizia la seconda parte della stagione dal difficile campo dell’Olympia Thyrus, formazione che è appaiata ai tifernati in graduatoria al quartultimo posto a quota 15 punti. Gli arrivi dei difensori Stefano Tersini, per lui si tratta di un ritorno in maglia biancorossa, e di Matteo Cusanno hanno rimpolpato una rosa che cominciava ad essere un po’ ridotta all’osso soprattutto nella retroguardia: ora si tratta per mister Antonio Armillei di far tornare fiducia in una compagine che spesso ha offerto buone prestazioni ma ha faticato in zona gol, come dimostrano i 15 gol realizzati in 15 partite: gli avversari di oggi non sono da meno visto che ne hanno siglati appena 12, 9 dei quali in casa. Insomma una partita che deve essere presa con le molle e soprattutto col piglio giusto, una partita che viene dopo una lunga sosta di tre settimane nelle quali Peluso e compagni hanno ricaricato le pile in vista di questo girone di ritorno. Il direttore sportivo del Città di Castello, Fulvio Rondini, avrebbe voluto regalare ad Armillei anche un rinforzo nel reparto offensivo ma William Osakwe ha preferito in extremis accasarsi al Lama. Sul fronte formazione appare quasi certo l’esordio dei due nuovi acquisti per dare sostanza alla difesa, per il resto potrebbe essere confermato l’undici titolare: Stefanelli, Lavano, Caruso, Capezzuto, Tersini, Cusanno, Pupo Posada, Rinaldi, Giannò, Peluso, Giabbecucci.

Arbitro: Simone La Luna di Collegno (Amici e Mancini)