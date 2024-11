Calcio Eccellenza. Doppio cambio in panchina

Doppio cambio in panchina in Eccellenza. L’Atletico Bmg ha infatti esonerato Francesco Farsi dopo il ko di Narni. Al suo posto arriva l’ex Viterbese e Flaminia Rosolino, detto Lillo, Puccica, nella prima parte di stagione in Eccellenza laziale all’Fc Viterbo. "É stata una decisione sofferta – sottolinea il ds Alvaro Arcipreti – legata solo ai risultati un po’ sotto le aspettative. Umanamente siamo dispiaciuti perché con Francesco si era creato un bel legame. Nessuno potrà cancellare il quarto posto dello scorso anno e la semifinale nazionale di Coppa, traguardi sui quali c’è impressa in maniera indelebile la sua firma". Per Puccica, 63 anni, è la prima volta in Umbria. Esordirà domenica, a Marcellano, nella sfida interna con il Castiglione del Lago. L’ex Lama e Pontevecchio Giacomo Del Bene, invece, nelle ultime 5 stagioni nel settore giovanile del Perugia, è il nuovo allenatore del Pontevalleceppi al posto del dimissionario Nicola Polverini.