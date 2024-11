DOMENICA A FIRENZE, ore 18. Problema muscolare per Pavard, oggi gli esami. Darmian, Thuram e Mkhitaryan tornano titolari

Si avranno solo oggi certezze sulle condizioni di Benjamin Pavard. Il difensore francese è uscito nel finale del primo tempo di Inter-Lipsia per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Ma saranno almeno due le settimane di stop per “Benji“, fuori dai giochi per la trasferta di domenica a Firenze (ore 18). Spazio quindi confermato per Bisseck, arrembante martedì sera, in un reparto dove restano i dubbi legati ad Acerbi e Frattesi, che proveranno a tornare almeno tra i convocati. Rispetto al match con la Fiorentina plausibile un ritorno in campo dal primo minuti di Darmian, Mkhitaryan e di Thuram con Lautaro Martinez in attacco. Il capitano, lontano da San Siro, ha dimostrato da tempo di sentire molto di più il feeling con il gol.A.L.M.