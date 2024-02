Calcio Eccellenza. Ellera, al Fioroni c’è il big match. Sfida alla capolista Acf Foligno

Riflettori puntati sul terreno del "Fioroni" che oggi ospita il big match della 20° giornata di Eccellenza: Ellera–Acf Foligno. Un autentico incontro di alta classifica tra l’Acf Foligno prima della classe e l’Ellera in netta rimonta che occupa la terza posizione della graduatoria. Una partita che mette a confronto la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol (36) contro la capolista che vanta il minor numero di reti subiti (11). "Un severo appuntamento che, al di là del risultato non sarà decisiva ne determinante. Siamo altrettanto consapevoli, però, che oggi – ha spiegato alla vigilia l’allenatore dell’Acf Alessandro Manni – ci confronteremo con una squadra in grande salute, forte in ogni reparto in particolare in quello avanzato che non a caso vanta i due migliori goleador del campionato. Ellera, un collettivo di grosso valore che scenderà in campo con la spensieratezza di avere tutto da guadagnare e poco. Motivo per cui per uscire indenni da questo confronto saremo obbligati a disputare una grande prestazione per confermare che, il percorso fatto non è arrivato per caso ma frutto delle nostre qualità". "Premesso che dal giorno che l’Ellera mi ha chiamato alla guida della squadra, sto vivendo la migliore stagione da quando sono in panchina – sostiene Luca Bisello Ragno, allenatore dell’Ellera un ex – mai avrei immaginato di guidare un collettivo che a questo punto del campionato avesse viaggiato nelle posizioni nobili della classifica. Frutto del lavoro e dell’impegno di un gruppo degno di un elogio per quanto fatto fino ad ora. Quello che mi aspetto da questo confronto? Grande rispetto per la squadra più forte del campionato ma ai miei ragazzi ho ripetuto spesso che non li perdonerò qualora manifestassero paura nei confronti della prima della classe". ELLERA: Segoloni, De Palma, Morlunghi, Cenerini, Bartoli, Campelli, Trinchese, Convito, Fioretti, Boldrini, Consonni.

ACF : Lori, Tortoioli, Sedran, Moracci, Benedetti, Bruschi, Mattia, Settimi Hkribech, D’Urso, Calderini.

Carlo Luccioni