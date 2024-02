Calcio Eccellenza: il programma delle gare. Lo Spoleto non può sbagliare, arriva l’Angelana La quinta giornata di ritorno in Eccellenza vede diverse sfide decisive per la classifica. La Bmg cerca la quinta partita senza subire gol contro il Branca in crisi. L'Ellera cerca di riaprire il campionato contro l'Acf Foligno. Il Pierantonio affronta la Nestor dopo il colpaccio di Castiglione. Lo Spoleto è chiamato all'ultima chiamata contro l'Angelana. Il Terni Fc gioca con un orecchio al Fioroni di Ellera per accorciare il distacco dalla vetta.