Calcio eccellenza: il programma delle gare. Nestor-Spoleto, spareggio salvezza Nella quarta giornata di ritorno di Eccellenza, diverse squadre si sfidano per punti cruciali. Il nuovo allenatore del Angelana cerca la vittoria, mentre il Branca lotta per evitare i playout. Il Nestor e lo Spoleto si giocano la salvezza. Il Terni Fc non può permettersi errori contro il Pontevalleceppi in forma.