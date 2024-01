CALCIO ECCELLENZA: il programma delle gare. Spoleto-Atletico Bmg, punti in palio pesantissimi

PERUGIA - Il campionato di Eccellenza riparte con la prima giornata di ritorno con fischio di inizio alle 14,30 su tutti i campI.

Castiglione del Lago-Terni Fc: scontro playoff in piena regola fra le due rivelazioni del campionato. Il Terni Fc vuole difendere il secondo posto, il Castiglione vuole bissare il successo dell’andata.

Ellera-Nestor: padroni di casa che vogliono iniziare il nuovo anno come hanno chiuso il 2023. Nella Nestor subito in campo i neo acquisti Mancini e Passaquieti per provare il colpaccio.

Lama-Angelana: vietato sbagliare tra le mura amiche per la formazione di Caporali, rigenerata dai 5 acquisti. Angelana chiamata a non perdere terreno dal secondo posto.

Olympia Thyrus-Città di Castello: il neo acquisto Gesuele subito in campo per provare a scavalcare un Castello chiamato a ripartire con un’altra marcia nel 2024.

Pierantonio-Narnese: punti pesanti per inseguire la zona playoff con il Pierantonio che ha approfittato della sosta per ritrovare i titolari e la Narnese che si affida ad uno Zhar in grande spolvero.

Pontevalleceppi-Acf Foligno: la capolista vuole ripartire difendendo primato e imbattibilità al cospetto di un Pontevalleceppi che ritrova però tutti gli effettivi.

Spoleto-Atletico Bmg: rose modificate e non poco dal mercato. Sarà la prima di Francesco Farsi alla guida della Bmg. I punti in palio sono pesantissimi.

Tavernelle-Branca: per continuare a pensare ai playoff c’è bisogno di una vittoria sia per l’undici di Lisarelli che per i padroni di casa di Valentini.