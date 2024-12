Calcio Eccellenza. Narnese in vetta, sette gol al Città di Castello

Narnese

7

Città di Castello

0

NARNESE: Pitaro 6, Mora 7, Pisaglia 7, Marchetti6.5 (27’ st Battaglini), Ponti 7, Aldair 7 (42’ st Principi sv), Bagnato 7, Petrini 7, Tramontano 7 ( 20’ st. Perotti s.v.), Cofessore 7 (12’ st. Perugini 6.5), Manni 7, De Santis 6.5. All. Laureti 7.5

CITTA’ DI CASTELLO: Cebotari 5.5, Tugliani 5, Djabar 5 (23st Piselli sv), Jusufi 6, Fratini 5, D ‘Alessandro G. 5, Barbieri 6, Cano 5 (1st D Alessandro R. 5), Sougou 5 ( 13st Shabanaj 6), Osakwe 5 ( 27st Babei), Laurenzi 5. Mambrini 5

Arbitro : Dionigi di Terni 6

Reti: 12’ p.t. e 14’ st. Tramontano, 34’ pt. Aldair, 38’ e 48’ pt. Confessore, 19’ st. Bagnato, 42’ st. Perotti.

NARNI - Troppa Narnese per il fanalino di coda Città di Castello che né prende sette. Narnese che agguanta il primo posto in classifica anche se in coabitazione con Sasepolcro e Cannara. Non poteva esserci accoglienza migliore per il neo acquisto Confessore che ha anche posto il suo sigillo personale su due delle sette marcature. Al 12’ Tramontano si inventa un euro gol mandando la palla all’incrocio dei pali dal limite dell’area. Al 25’ ospiti che si affacciano tiro di barbieri Pitaro blocca. Passano dieci minuti e la formazione di casa raddoppia, con Aldair che da fuori area centra l angolino basso. Passano quattro minuti ed arriva il terzo gol della Narnese con Confessore. E al 480 Bagnato serve un cioccolatino in verticale sul quale Confessore non puo’ far altro che realizzare. Nella ripresa manita rossoblu’, errore in disimpegno della difesa del Castello, ne approfitta Tramontano. Al 19’ il sesto gol con Bagnato e al 42’ il settimo di Perotti. L. P.