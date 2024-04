Calcio Eccellenza. Oggi in programma il doppio anticipo di campionato. Atletico Bmg affronta il Lama, c’è Pierantonio-Ellera

PERUGIA - Terzultima giornata di Eccellenza che si apre con un doppio anticipo: Atletico Bmg-Lama e Pierantonio-Ellera. Fischio di inizio alle 15,15 per entrambe le sfide. E sarà l’ultimo sabato in campo perché gli ultimi 180 minuti dovranno, da regolamento, essere giocati in contemporanea di domenica alle 15. Atletico Bmg-Lama: è una partita determinante per il Lama chiamato a riscattare subito il ko nello scontro diretto con lo Spoleto che ha fatto scivolare i bianconeri al penultimo posto. Sono 5 le lunghezze di vantaggio sulla Nestor fanalino di coda a 3 giornate dalla fine. Margine che i lamarini non vogliono assolutamente vedersi assottigliare. Chi pensa ad una Bmg già in vacanza dopo l’eliminazione dalla coppa nazionale e con i playoff ormai irraggiungibili, si sbaglia però di grosso. La formazione di Farsi vuole chiudere il campionato con il miglior piazzamento possibile e al Gianni Romoli di Bastardo farà di tutto per regalare una vittoria al pubblico di casa.

Pierantonio-Ellera: al Marinelli si affrontano due squadre ormai salve che se la giocheranno i padroni di casa ormai salvi e i corcianesi di Bisello Ragno che sperano di ridurre il gap dal secondo posto per giocarsi i playoff. Al momento l’Ellera è staccata di 15 punti rispetto al Terni F che però, domenica prossima, sarà impegnato nella sfida con l’Acf Foligno capolista.