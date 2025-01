Calcio Eccellenza, oggi la gara. Il Città di Castello ospita Pierantonio

La terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza si apre oggi al Bernicchi dove il Città di Castello ospita il Pierantonio con fischio di inizio alle ore 14,30. Una gara che, sulla carta, sembra dal risultato scontato visto il ruolino di marcia dei tifernati che arrivano all’anticipo con 7 sconfitte subite nelle ultime 8 giornate in cui hanno raccolto solo un punto. Logica conseguenza ne è l’ultimo posto in classifica con 6 punti, 5 in meno dell’Umbertide Agape penultima. I tifernati stanno però onorando nel migliore dei modi il campionato. Testimonianza ne è la sconfitta di domenica scorsa a Bastia, maturata solo al 96’, con una squadra imbottita di under. Squadra giovanissima anche quella che il tecnico Lorenzo Mambrini manderà in campo contro il Pierantonio. Al Bernicchi si presenta un Pierantonio quarto in classifica. Arbitra Dionigi di Terni, assistenti Ottobretti e Polveri di Foligno.