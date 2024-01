Calcio eccellenza, parla Il presidente Mario Marchetti. "E’ il mio miglior Castiglione del Lago»

"É il miglior Castiglione del Lago della mia gestione. Su questo non ho dubbi. L’unico merito che mi riconosco, da parte mia, è quello di aver puntato dritto su un dirigente come Fabrizio Mortolini, riuscendolo a convincere. Poi lui, dall’alto della sua esperienza, è stato bravo a costruire una squadra dirigenziale e uno staff tecnico che stanno ottenendo risultati ogni aspettativa, soprattutto per come eravamo partiti". Il presidente Mario Marchetti si gode il suo Castiglione del Lago. I biancorossi di Simone Tomassoli hanno ricominciato il girone di ritorno vincendo. Adesso le lunghezze di distanza dal secondo posto del campionato di Eccellenza sono solo 3. "I risultati sono il frutto del clima che si è creato. Domenica – sottolinea Marchetti - ci siamo presentati con 19 giocatori nati dopo il 2002 e il nostro bomber, Bebeto, a guidare questi ragazzi. Per questo dico a tutta la gente di Castiglione del Lago di venire allo stadio a fare il tifo per una squadra che ci sta regalando grandi soddisfazioni. Mi auguro che anche l’amministrazione comunale ci manifesti la sua vicinanza". Nicola Agostini