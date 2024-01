CALCIO ECCELLENZA. Pierantonio, oggi l’anticipo contro l’Atletico Bmg

PIERANTONIO - La terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza si apre con l’anticipo che mette di fronte Pierantonio e Atletico Bmg. Fischio di inizio oggi alle 14,45 al Marinelli con i padroni di casa che vogliono riscattare il ko per 3-0 dell’andata firmato da Di Mauro e dalla doppietta di Proietti. Stesso cammino nel nuovo anno per le due formazioni che hanno chiuso il 2023 con una sconfitta e aperto il 2024 con 4 punti in 2 partite. In casa Bmg Francesco Farsi dovrà ancora fare a meno di Canavese mentre torna Sciacca che ha smaltito i postumi dell’infortunio muscolare. Out invece Francescangeli per squalifica. Un’assenza in mediana anche per il Pierantonio privo di capitan Polidori squalificato. Terna tutta folignate: arbitra Ottaviani, assistito da Innocenzi e Krriku. La classifica parla chiaro. Sono 24 i punti in classifica del Pierantonio che insegue la zona playoff distante solo 3 lunghezze. Sono 22 invece i punti dell’Atletico Bmg, 3 in più della zona playout. La gara del Marinelli diventa un autentico spartiacque. Chi vince mette a distanza di sicurezza la zona retrocessione, in attesa dei risultati di domani, chi perde si trova costretto a guardarsi le spalle. Un pareggio vorrebbe dire, per entrambe, muovere la classifica e fare da spettatori alla diciottesima giornata di ritorno che, nei piani alti, vedrà la capolista Acf Foligno impegnata in casa dell’Olympia Thyrus con l’obiettivo di riscattare le ultime due sconfitte consecutive.