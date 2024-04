Calcio eccellenza: si gioca al blasone. Foligno, con il Branca non puoi sbagliare. Manni: "Servirà una grande prestazione»

FOLIGNO – Quello odierno con il Branca (fischio di inizio ore 15) è uno degli ultimi quattro appuntamenti che l’Acf capolista, per evitare ulteriori guai non può sbagliare. Anzi, se gli uomini di Alessandro Manni vogliono continuare a mantenere a distanza il Terni Fc che insegue ad un punto di distanza, da oggi e fino al 28 aprile, data che segna l’epilogo della stagione sono chiamati a conquistare i tre punti. Compito non facile, delicato e pieno di rischi, al cospetto di un avversario di livello che arriva al Blasone nel tentativo di strappare un risultato positivo per conservare una posizione che, al momento, lo vede fuori da ogni pericolo. "Il calendario ci mette di fronte una squadra che difficilmente – ha spiegato alla vigilia il tecnico della capolista- dopo la lunga pausa pasquale, sarà riuscita a smaltire la rabbia accumulata causa della sconfitta subita proprio contro il Terni Fc. Branca che, nonostante il recente passo falso, in virtù di un collettivo di spessore e con alcune individualità di esperienza sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori, proverà a renderci la vita difficile, non fosse altro –ha continuato Manni alla vigilia – per fare una bella figura contro la capolista. Difficoltà che durante la lunga pausa, abbiamo studiato nel migliore dei modi convinti, che per superare questo ostacolo l’Acf sarà chiamata a disputare una prestazione di grosso livello. Tutto questo per sottolineare che la partita è ricca di insidie e timori. Al di là delle difficoltà e del valore dell’avversario – ha proseguito Manni – confido molto sul carattere, sulle potenzialità la giusdta carica agonistica della mia squadra che avrà pure commesso degli errori, in particolare in fase di realizzazione ma che, dal punto di vista dell’impegno, in campo è sempre riuscita a giocare rispettando i suggerimenti e il tipo di gioco per affrontare al meglio l’avversario di turno".

FOLIGNO: Lori, Zichella, Nuti, Moracci, Benedetti, Bruschi, Mattia, Settimi, Khribech, D’Urso, Calderini.

Carlo Luccioni