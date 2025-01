Calcio femminile. Milanesi ko in Coppa. Sabato sfida cruciale tra Inter e Fiorentina

La Coppa Italia Femminile ha già perso tutte le protagoniste lombarde. Per ultime hanno lasciato la competizione le due milanesi, Inter e Milan, entrambe fermate ai quarti di finale. Alle nerazzurre è risultata indigesta la “bestia nera“ Sassuolo, spesso letale anche per la formazione maschile. Le neroverdi, ex squadra del tecnico interista Piovani, sono passate al ritorno 2-1 ai supplementari grazie a un’autorete di Milinkovic, dopo i gol di Bugeja e De Rita. All’andata era finita 1-1. Eliminate anche le rossonere, battute 2-0 in casa della Fiorentina (1-1 i primi 90’): autorete di Giuliani alla mezzora e sigillo su rigore di Severini nella ripresa. Sassuolo e Fiorentina si “invertiranno“ le rivali per il weekend di campionato: sabato alle 12.30 l’Inter attende le Viola (gara fondamentale in ottica zona Champions) mentre alle 18 il Milan sarà di scena in casa delle neroverdi.R.S.