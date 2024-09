Calcio femminile, tris di squadre in provincia. Il Carpena ai nastri di partenza in Eccellenza

Calcio femminile in grande crescita: nel giro di poche settimane si è triplicato il numero delle squadre provinciali ai nastri di partenza nei prossimi campionati. Oltre allo Spezia Women (al via in Serie C con grandi ambizioni) altre due formazioni saranno ai nastri partenza nella nuova stagione. Lo Spezia Calcio si affaccia al palcoscenico delle grandi e giocherà in Eccellenza Ligure, così come l’Asd Carpena che rappresenterà la Val di Vara. La società ha nel dna anche altri obiettivi etici e sociali, tra tutti quello di riattivare il Gruppo archeologico spezzino (Gasp), storico gruppo di ricerca condotto dal professor Matteo Borrini, che aveva come scopo il ritrovamento e la conservazione di reperti archeologici in provincia di La Spezia e non solo, collaborando con le varie istituzioni locali e regionali. Poi è stato avviato il progetto sportivo, illustrato dal ’ds’ Daniele Rossi de Sissair "Un progetto a lungo termine, vogliamo partire dalla creazione del settore giovanile femminile ma anche maschile dalla prossima annata in primis in Val di Vara e Riviera, ripartendo dai sani principi dello sport, dell’educazione alla salute dei giovani. Da quest’anno abbiamo iniziato la collaborazione con il settore giovanile della Carrarese Calcio e con lo Spezia Women, a breve anche col Ceparana. Potremo essere un’ottima occasione per far crescere tante calciatrici. Avremo la gestione di una struttura sportiva, di un centro polivalente con palazzetto dello sport. Dall’annata 2025/26 prevista l’iscrizione della prima squadra maschile alla Seconda categoria ligure e in futuro una Juniores. Obiettivi nell’immediato? Disputare un buon campionato per miglioraci l’anno prossimo".

La squadra è affidata a mister Antonio Venezia, appena iscritto al corso da allenatore (andrà in panchina con una deroga della Figc). "Siamo una squadra formata da tante amiche, un ottimo gruppo che gioca da anni insieme". Lo staff e rosa del Carpena. Presidente onorario: Sauro Carpena. Presidente: Daniele Rossi. Vice Presidente e Direttore generale: Daniele Manfredini. Allenatore dei Portieri: Giacomo Bettinotti. Preparatore atletico e massaggiatore: Valerio Pulice. Massaggiatrice: Chiara Mugliarisi. Dirigente accompagnatore: Danilo Ruvidini. Team Manager: Matteo Romani. Allenatore: Antonio Venezia. Vice: Gaetano Ragusa. Rosa squadra. Portieri: Iaria e Verdi. Difensori: Luciani, Trenti, Chilosi, Ercolino, Mauro, Brambilla, Tamberi, Ciarmela. Centrocampisti: Fares, Tavilla, Ussi, Peressini, Carnassa, Bartoletti. Attaccanti: Giusti, Mori, Milanta, La Iacona Berton.

Marco Zanotti