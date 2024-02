Calcio. Foligno, esonerato Andrea Bobbi. In panchina arriva Michele Proietti

FOLIGNO – Foligno Calcio, via Andrea Bobbi, arriva Michele Proietti. Come nelle previsioni, dopo il pesante scivolone dei falchetti al Blasone che ha spinto la squadra in piena area play out, il sodalizio biancazzurro ha deciso l’avvicendamento sulla panchina, con Proietti che subentra a Bobbi. Decisione nell’aria da alcune settimane, maturata nella tarda serata di lunedì quando la società è voluta correre ai ripari nel tentativo di riuscire a salvare il salvabile e risollevare il morale all’indomani di un percorso che dallo scorso 17 dicembre, nelle ultime cinque giornate ha raccolto appena due punti. Un ruolino di marcia che ha fatto scivolare i falchetti nei bassifondi della graduatoria. A decidere la sorte di Bobbi la sconfitta pesante, 3-1 arrivata al cospetto della Real Virtus, ultima della classe, confronto che ha fatto rumoreggiare la tifoseria. Chiusa l’avventura Bobbi (dopo 20 giornate e 22 punti conquistati) ieri pomeriggio è iniziato il nuovo percorso di Proietti che ha diretto il primo allenamento dei falchi. Proietti che vanta esperienza nel campionato di Promozione. Nuovo allenatore che domenica siederà in panchina in occasione della trasferta sul terreno dell’Amerina. Proietti che nelle ultime stagioni è stato alla guida del Massa Martana e successivamente ha pilotato l’Atletico Bmg nel campionato di Eccellenza. In questa prima parte della stagione, Michele Proietti diventato nonno in estate si è voluto prendere una pausa ma quando ha ricevuto la chiamata del Foligno calcio, anche se consapevole delle difficoltà che lo aspettano è voluto ritornare in sella alla guida dei falchetti folignati.

Carlo Luccioni