Calcio: il big match di Eccellenza. Terni Fc-Acf Foligno, c’è la super sfida promozione. Il tecnico Manni: "Siamo alla resa dei conti... »

Terni Fc e Acf Foligno alla resa dei conti. L’esito della supersfida in calendario oggi allo "Strinati" fra la capolista e i padroni di casa che inseguono a tre lunghezza potrebbe decidere chi, tra le due squadre approderà nel campionato di serie "D". Chi la spunterà? Difficile ipotizzare pronostici. Se è vero che il Terni Fc ha il vantaggio di giocarsi questa sfida davanti al proprio pubblico e riagguantare la formazione folignate, è altrettanto vero che l’Acf può contare su due risultati: la vittoria, che potrebbe spalancare la strada verso la "D", e il pareggio, utile per affrontare gli ultimi decisivi 90 minuti. Nell’ultimapartita di campionato il Terni Fc sarà impegnato sul terreno dell’Angelana e l’Acf Foligno sarà di scena al Blasone contro il Pierantonio. Un autentico rompicapo, tutto da vivere, aperto a qualsiasi soluzione, senza escludere l’ipotesi che, un eventuale concatenarsi di risultati potrebbe portare le due squadre a giocarsi la promozione con uno spareggio. "In realtà – ha commentato alla vigilia Alessandro Manni, tecnico Acf – quello odierno si presenta come una resa dei conti. Un appuntamento sotto certi versi ricco di insidie ma anche affascinante tra due squadre di livello decise, per come hanno condotto la stagione a giocarsi questo obiettivo. Un impegno che obbligherà le due squadre a dare il massimo, consapevoli di non avere altre alternative. Siamo consapevole delle difficoltà che ci aspettano contro il Terni fc, un collettivo che merita il massimo rispetto, di grosso spessore che gioca un ottimo calcio e con delle individualità che vantano un grosso bagaglio di esperienza. Motivo in più che mai come in questa circostanza – ha continuato Manni – ci obbligherà a giocare una partita perfetta, evitando di scendere in campo pensando che abbiamo, per andare avanti possiamo contare su due risultati. Sarebbe un suicidio. Quello che in settimana ho raccomandato alla squadra è di scendere in campo provando a fare la partita con intelligenza tattica, accortezza, sacrificio e concentrazione massima. Ci riusciremo? Me lo auguro convinto – ha concluso Manni – che anche oggi la mia squadra non mi tradirà". Acf che anche oggi sarà orfano del capitano Mattia che sconterà il secondo turno di squalifica.

TERNI FC (4-3-3): Cunzi; Dianda, Gaggiotti, Romeo, Flavioni; Carletti, Leonardi, Bagnato; Pacilli, De Sagastizabal, Pescicani. A disp.: Ambrogi, Valerio, Cianchetta, Fabris, Pucci, Gubbiotto, Malerba, Lora Almonte. All.: Borrello.

ACF : Lori, Zichella, Sedran, Nuti, Benedetti, Bruschi, Settimi, De Sanctis, Khribech, D’Urso, Calderini.

Carlo Luccioni