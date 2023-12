Calcio: il mercato dei dilettanti. Ziroli alla Bmg, Gesuele alla Thyrus

Felice Gesuele (88) all’Olympia Thyrus. Dopo aver lasciato Spoleto, il puntero torna a vestire la maglia biancoverde, già indossata per un mese all’inizio della stagione 2019-2020. Gesuele sarà a disposizione di Sugoni dalla sfida del 7 gennaio contro il Città di Castello, autentico spareggio in chiave playout. In Eccellenza si muove anche l’Atletico Bmg che ha definito l’arrivo del difensore Ivan Ziroli (01) dalla Favl Cimini, club di Eccellenza laziale. Ziroli ha già raggiunto Massa Martana e si è subito messo a disposizione del neo tecnico Francesco Farsi. In Promozione Michele Ricciolini (98) al San Venanzo. Il ds Giorgio Pambianco ha raggiunto l’accordo con l’ex attaccante di Subasio e Angelana, in avvio di stagione al Cannara. L’Amc 98, con il ds Massimo Ciuchi, ha piazzato un tris di acquisti di spessore. Dal Foligno arriva Francesco Conti (99), dal Ferentillo torna Abdoulaye Sanoh (96), mentre dalla Ducato arriva Francesco Mecarelli (98).