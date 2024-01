Calcio: le squalifiche del giudice sportivo. Lanciati petardi e ombrello, Pierantonio multato

In Eccellenza ammenda di 1500 euro al Pierantonio "per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti dell’arbitro per l’intera durata della gara. Inoltre alcuni sostenitori danneggiavano la rete di recinzione aggrappandosi per esultare dopo una gol realizzato. Venivano lanciati numero 3 petardi in direzione di un assistente che esplodevano a circa un metro di distanza. La citata assistente veniva ingiuriata e minacciata gravemente e veniva lanciato un ombrello al suo indirizzo". In Promozione 4 turni di stop per Simone Piciucchi (Guardea) "per aver rivolto epiteti ingiuriosi nei confronti dell’arbitro". In Prima categoria 5 giornate di squalifica per Giorgio Carocci (Ferentillo Valnerina) "perché al termine della gara, rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro" e Marco Bonomo (Rivo Subasio) perché "espulso dal campo per doppia ammonizione, rivolgeva numerose frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro". In Seconda categoria 10 giornate di squalifica per Lorenzo Colangeli (Umbrasabina) perché "afferrava per una spalla il direttore di gara". Sono 5 invece i turno di stop a Michele Rinaldi (Castello delle Forme).