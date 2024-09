Calcio, primo successo stagionale arrivato contro il Clitunno. Ecco il nuovo Foligno. Festa alla presentazione

Sono mancati i fuochi d’artificio ma in occasione della presentazione del nuovo Foligno gli uomini di Michele Proietti hanno fatto festa. Per il primo successo stagionale arrivato contro il Clitunno nella seconda partita di Coppa Italia di Promozione, vittoria che potrebbe consentire a Cavitolo e soci di qualificarsi al turno successivo di Coppa. Partita in notturna quella di ieri l’altro, disputata dopo presentazione del nuovo Foligno, iniziata con l’ingresso in campo dei vecchi e nuovi falchetti, l’intero staff tecnico i vertici del sodalizio biancazzurro e dei rappresentanti delle aziende del territorio sempre più vicino al sodalizio biancazzurro. Presentazione ben augurante per il Foligno costruito dal ‘diesse’ Simone Angelini, un collettivo che a giudizio degli addetti ai lavori si presenta al via della stagione come una delle squadre più gettonate per provare a fare il salto nel campionato di categoria superiore. Il successo 2 – 1 contro il Clitunno, potrebbe rappresentare la spinta necessaria per chiudere la prima fase di Coppa Italia e per iniziare il campionato nel migliore dei modi. Un successo di misura ma più che meritato in virtù della grossa mole di gioco che il Foligno è riuscito a sviluppare nell’arco dei 90 minuti anche se ha incontrato difficoltà a finalizzare l’azione.

Foligno che parte a ritmo piuttosto veloce, fermato con dalla Clitunno al limite della propria area. Equilibrio che si spezza al 39’ quando Dieng ben appostato deposita la sfera alle spalle dell’ex Roani. Cambia di poco la fisionomia durante la seconda frazione anche se al 28’ il Clitunno trova il pareggio con una potente conclusione di Bucciarelli. Il Foligno non demorde e dopo cinque minuti con Sorbelli, complice uno svarione di Roani trova il gol del definitivo 2-1.

C.Lu.