Calcio Promozione. Agrate e Arcore. Si scalda la lotta verso i playoff

Il girone B di Promozione ha una sua reginetta praticamente dall’inizio. A meno di clamorose flessioni, il Mariano è destinato a tornare in Eccellenza. Ma dietro la lotta per i playoff è acerrima e sono tante le formazioni brianzole in lotta anche perché il traguardo è ghiotto e la scorsa stagione sono state tante le squadre che partendo dagli spareggi si sono guadagnate un posto nella categoria sopra (vedasi Base e Meda). Attualmente al terzo posto, staccate di 10 punti dalla vetta e, soprattutto, di 4 dalla seconda, la Manara, ci sono lo Speranza e Casati. Agli antipodi il girone di ritorno delle due terze, gli agratesi han totalizzato 9 punti sui 12 a disposizione, gli arcoresi han vinto la prima gara del 2024 solo domenica di misura con l’AC Lissone. In lizza per la quinta posizione ci sono anche i lissonesi e la Concorezzese che non ha saputo tenere il ritmo di inizio stagione quando per parecchie giornate ha stazionato al secondo posto.

Ro.San.