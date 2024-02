Calcio promozione. Fabriano Cerreto al Fioretti per continuare a volare

A parte la Biagio Nazzaro di scena domani a Rio Salso di Tavullia contro il Valfoglia (ci sarà l’esordio di mister Trillini sulla panchina dei rossoblu che ha preso il posto a inizio settimana di Domenichetti), le altre tutte in campo oggi. A partire dalla nuova capolista del girone A di Promozione, quel Fabriano Cerreto che andrà a far visita a una Castelfrettese affamata di punti salvezza. I cartai raggiungeranno il Fioretti con il morale ancora più alto visto che in settimana è arrivato il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, terzo grado di giudizio, deliberando che la partita tra Barbara Monserra e Fabriano Cerreto (1-0 sul campo per i padroni di casa) dovrà essere ripetuta per errore arbitrale. A inseguire i cartai, ci sono i Portuali che cercano il riscatto proprio sul campo del Barbara Monserra, mentre il Moie Vallesina vorrà infilare la sesta perla vincente di fila ospitando l’Atletico MondofoMarotta. Trasferta ostica per il Marina rivitalizzato dalla vittoria contro il Valfoglia che sale al Montesi di Fano per sfidare il S.Orso. Avversario insidioso anche per l’Osimo Stazione che riceve la Fermignanese sperando di tornare al successo sul proprio campo che manca da troppo tempo. Nel girone B occasione propizia per la Vigor Castelfidardo per tornare al successo e non perdere ulteriore terreno dal Matelica: al Gabbanelli salirà la Palmense. Promozione, 5^ giornata di ritorno (ore 15). Girone A. Oggi: Castelfrettese-Fabriano Cerreto, Barbara Monserra-Portuali, Moie Vallesina-Atletico MondolfoMarotta, Osimo Stazione-Fermignanese, S.Orso-Marina. Domani: Gabicce Gradara-Villa S.Martino, Pergolese-Vismara, Valfoglia-Biagio Nazzaro Chiaravalle. Classifica: Fabriano Cerreto * 37; Moie Vallesina e Portuali 36; S.Orso 33; Biagio Nazzaro, Marina e Fermignanese 28; Valfoglia 27; Barbara Monserra * e Pergolese 24; Osimo Stazione 20; Villa S.Martino e Gabicce Gradara 19; Atletico MondolfoMarotta e Castelfrettese 16; Vismara 14. (* una partita in meno). Girone B. Oggi: Porto S.Elpidio-Aurora Treia, Corridonia-Monticelli, Cluentina-Appignanese, Rapagnano-Matelica, Sangiorgese M.Rubbianese-Casette Verdini, Trodica-Atletico Centobuchi (ore 14:30), Vigor Castelfidardo-Palmense, Potenza Picena-Elpidiense Cascinare. Classifica: Matelica 41; Vigor Castelfidardo 39; Trodica e Atletico Centobuchi 31; Corridonia 29; Monticelli 27; Porto S.Elpidio 26; Sangiorgese M., Casette Verdini e Cluentina 25; Elpidiense Cascinare e Palmense 24; Aurora Treia 16; Potenza Picena, Appignanese e Rapagnano 15.

Michele Carletti