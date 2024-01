Calcio Promozione. Foligno, arriva il 20enne Gabriele Bassetti

FOLIGNO – Nuovo arrivo in casa Foligno Calcio. Ieri, il sodalizio folignate ha annunciato l’acquisto del 20enne calciatore Gabriele Bassetti che nella passata stagione ha indossato la casacca dell’Osimana (Eccellenza Marchigiana). A chiudere l’operazione, il direttore sportivo Simone Angelini che su incarico dei vertici societari ha provveduto a portare alla di Andrea Bobbi un’altra pedina nel tentativo di sistemare il collettivo. Bassetti è un esterno basso capace di giocare anche esterno alto per dare consistenza sulle due corsie, settori dove il Foligno ha evidenziato qualche lacuna di troppo. Il neo – falchetto, presentato ieri in streaming sul sito ufficiale del Foligno Calcio. Difficile capire se Bassetti domani sarà in campo o partire dalla panchina in occasione della proibitiva trasferta sul terreno del Campitello. Appuntamento che arriva dopo il pareggio (meritato) in rimonta dai falchetti dopo un primo tempo da dimenticare. A dare la scossa agli uomini di Bobbi è stato Ayodele che oltre a realizzare il gol del pareggio in un paio di circostanze era riuscito a creare affanno al Guardea. Al cospetto del Campitello se il Foligno vuole evitare ulteriori rischi, domani è obbligato a cambiare atteggiamento, scendere in campo determinato e con le idee chiare. Un compito difficile, se non impossibile ma necessario per lasciarsi alle spalle il periodo–no, visto che l’ultimo successo dei falchetti è datato 17 dicembre 2023.

C.Lu.