Calcio prOmozione. Il Foligno cade in casa. Todi passa in rimonta

Foligno

1

Todi

2

FOLIGNO 4-3-3: Ceccarelli, Santoni, Fioretti (45’s.t. Jacaj) Miruku; Peppoloni (29’s.t. Rossi), Donnola, Dieng ; Isaki (9’s.t. Sias) Perri, Pucci (38’s.t. Nissim). A dis: Comez, Silvestri, Menghini, Santarelli. All: Bobbi.

TODI 3-4-1-2: Paris; Fabrizi, Bertoldi, Prudenzi; Antonelli, Marrano. U, Di Patrizi, Cascianelli; Minocchi (29’s.t. Nunzi); Manni, Benedetti ( 29’s.t. Castiglione. A disposizione: Cintia, Scoppola, Picchiantano, Pioli, Marrano M. Salterini, Alunni. All: Nicolai. Arbitro: Bartocci di Gubbio.

Reti: 2’p.t. Perri, 42’p.t. Benedetti, 40’s.t. Nunzi. Ammoniti: Isaki, Donnola, Fioretti. Al 46’s.t. espulso Fioretti per doppia ammonizione. Angoli 3-6.

FOLIGNO – Le ‘feste’ sono finite ma il Foligno è ancora in vena di regali. Il Todi ne approfitta, ringrazia è esce dal Blasone con un successo, più che meritato. Bottino, 2-1 che il Todi poteva arrotondare se Manni avesse realizzato il calcio di rigore concesso per atterramento di Castiglione. Al 2’ Perri da azione di calcio d’angolo di testa era riuscito a mettere la sfera alle spalle dell’incolpevole Paris. Vantaggio che nei minuti successivi il Foligno fino alla mezzora sembrava meritare fino a quando il Todi non dava il via alla rabbiosa e vincente che cominciava a creare affanno alla retroguardia folignate prima di cedere al 42’ quando i tuderti dopo aver impegnato in un paio di occasioni Ceccarelli, hanno trovato il pareggio con Benedetti che approfittando da una ingenuità di Masci con un delizioso diagonale ha trovato l’angolino alla destra del portiere biancazzurro. Più pimpante il Foligno in avvio dei secondi 45 minuti che con Isaki ha avuto e sbagliato la calciando la ghiotta occosione per riportarsi in vantaggio. Vantaggio, invece, che al 42’ lo trova il Todi con Nunzi subentrato a Minocchi. Il Todi sbaglia anche un rigore: sul dischetto si presenta Manni ma la sue conclusione è alle stelle.

Carlo Luccioni