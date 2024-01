Calcio promozione. Il Foligno riparte, al Blasone arriva il Todi. Angelini nuovo direttore sportivo

FOLIGNO – Domani, in occasione del confronto casalingo con il Todi, il Foligno Calcio è deciso ad allungare la ministriscia positiva, percorso che al giro di boa ha consentito agli uomini di Andrea Bobbi di risalire la classifica, grazie anche al successo dell’ultima di campionato del girone di andata con la Amc 98. Un desiderio che accarezza la squadra, legato al fatto che il Foligno Calcio durante la pausa natalizia, si ripresenterà al via con alcune novità. A livello tecnico è arrivato il nuovo direttore sportivo, Simone Angelini, personaggio che vanta in questo ruolo un grosso bagaglio di esperienza nel palcoscenico del calcio regionale per aver ricoperto questo incarico in alcune società di Promozione ed Eccellenza regionale. Angelini che a poche ore dal suo arrivo è riuscito a chiudere l’operazione – ritorno di Nicolò Peppoloni, reduce dalla breve avventura con il Castiglione del Lago. Calciatore, Peppoloni che domani contro il Todi potrebbe essere subito a disposizione dell’allenatore Bobbi. Per quanto riguarda l’assetto societario, più di recente l’altra novità legata al ritorno della famiglia Diotallevi all’interno del Foligno Calcio, diventando uno dei principali sponsor del sodalizio biancazzurro. Una importante operazione per riavvicinare la società biancazzurra alla città e al suo tessuto imprenditoriale che segna una storia che rimane il filo conduttore in quel progetto di rilancio del Foligno Calcio. Segnali confortanti destinati, almeno questo è l’augurio del popolo biancazzurro, una spinta che con il riavvicinamento della famiglia Diotallevi, possa riportare un pizzico di fiducia nel tentativo di provare a riportare il sodalizio folignate in un campionato più consono a quelle promozioni a catena che, in tempi non remoti, avevano proiettati i falchetti sui palcoscenici di lusso del mondo del calcio, fino a sfiorare la promozione nel campionato di serie "B".

C.Lu.